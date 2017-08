Bis zum Herbst werden die Erschließungsarbeiten im erweiterten Gewerbegebiet "Am Stadtwald" beendet sein. Damit wird die Zeitvorgabe Jahresende 2017 spürbar unterschritten.

Über den Fortgang der Arbeiten informierte sich der Stadtrat bei einem Ortstermin. Mit dabei war Michael Wagner vom Ingenieurbüro Schultes. Er zeigte sich "sehr glücklich mit dem Verlauf der Arbeiten" und sprach von einer "positiven Baustelle".Er begründete dies mit den "komplett verlegten Leitungen" für Wasser, Kanal und Kabelanschlüsse und dem erfolgten Einbau von Frostschutzschichten. Verlegt seien auch bereits 80 Prozent aller Randeinfassungen. "Ein Blick in das neue Gewerbegebiet spricht Bände", resümierte der Bautechniker und versicherte: "Mit der Firma Gollwitzer haben wir eine Top-Firma vor Ort."Zufrieden war er damit, dass das Wetter den Erschließungsarbeiten keinen Strich durch die Rechnung gemacht hat und die Arbeiten trotz der Urlaubszeit nicht unterbrochen werden. Wagner kündigte den baldigen Abschluss der Pflasterarbeiten im Neubaugebiet und Kanalarbeiten (Anschlüsse) im Bereich der Straße "Am Stadtwald" an.In einem nächsten Arbeitsgang sollen die Fundamente für die Beleuchtungsanlage eingebaut werden. Das bisherige Zusammenspiel mit den Versorgern bezeichnete er als optimal."Wir haben die Straßenentwässerung 'Am Stadtwald' auf den Prüfstand gestellt", berichtete Wagner. Er informierte die Stadträte, dass zwei Sinkkästen "bisher nicht angeschlossen" seien. Fünf weitere hielt er für sinnvoll und erforderlich. Er fand hierfür die Zustimmung des Gremiums.Der Rundgang im Gewerbegebiet endete in den Planungs- und Fertigungsräumen der Firma Elma, die in diesem Jahr Alfons Meierhöfer übernommen hat. Der Erbendorfer Unternehmer - er hat den Erwerb einer größeren Fläche im angrenzenden neuen Gewerbegebiet angekündigt - versicherte die Weiterführung des bisherigen Elma-Unternehmens, jedoch in "größerem Umfang".Sein Betrieb in Erbendorf sei an Kapazitätsgrenzen gestoßen und werde dort mit "kleinen Maschinen" Bestand haben.Künftige Fertigungsprozesse mit Robotereinsatz kündigte er für Eschenbach an und sprach vom Bedarf an Hallen von bis zu 15 Meter Höhe. Für Lieferungen an die Chemie- und Lebensmittelbranche werde er vermehrt im Druckbehälter- und Edelstahlbereich investieren. Dafür beschäftige er in Eschenbach bereits sieben Konstrukteure. Mit Wohlwollen vernahmen Bürgermeister und Stadträte die Ankündigung, dass Meierhöfer sechs weitere Mitarbeiter und vier Lehrlinge einstellen will.