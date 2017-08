Die Aussprache zum Haushalt (wir berichteten) nutzte SPD-Stadtrat Udo Müller zu einer besonderen Abrechnung, bei der besonders CSU-Fraktionssprecher Marcus Gradl angriff. Dass sich "das gute Klima und der gute und vertrauensvolle Umgang im vergangenen Jahr ganz erheblich verschlechtert hat", bedauere er. Ursache sei nicht nur die Auseinandersetzungen um die Spange Ost, sondern vor allem "das Fehlen eines respektvollen Umgangs".

Müller ging noch weiter: "Die ständigen Angriffe auf die Arbeit unseres Bürgermeisters Peter Lehr waren unschön und teilweise unqualifiziert. Das angebliche Fehlen von Visionen oder Stillstände in der Stadtpolitik, wie es der Fraktionssprecher der CSU gebetsmühlenartig bei seinen öffentlichen Auftritten bemängelt, entbehren jeglicher Grundlage."Müller verwies als Beleg auf Straßen- und Breitbandausbau, die Erweiterung im Gewerbegebiet, den Umbau für die Offene Ganztagsschule, das Förderprogramm zum Erwerb von Wohneigentum in der Altstadt, den Ausbau des Erdgasnetzes und die Ausweisung des Stadtteils Stirnberg als Sanierungsgebiet. Nicht getan sei es damit "Visionen ohne jegliche Angabe über die Finanzierbarkeit beziehungsweise die Umsetzung" zu formulieren. "Hier sollte vielleicht der eine oder andere in unserem Kollegialgremium erst mal seine Hausaufgaben machen."Dann sprach er Gradl direkt an, als er auf den Waldkindergarten einging, "in dem du, Marcus, hier im Stadtrat die Umsetzung eines Trägervereins und Suche nach Partner versprochen hattest und wir, ohne unseren Stadtförster Martin Gottsche und Bürgermeister Peter Lehr, immer noch auf deine Ergebnisse warten würden". Zum Schluss forderte Müller von den Bürgern, sich in sozialen Netzen zu "demokratischer Sittlichkeit zu bekennen". Es gehöre sich nicht, "nicht hinterfragte Informationen oder Hass- beziehungsweise Neidkommentare zu verbreiten. Demokraten tun so etwas nicht".

"Gar nicht groß kommentieren" wolle er den Angriff auf seine Person, erklärt CSU-Fraktionssprecher Marcus Gradl auf Anfrage. Deshalb habe er in der Stadtratssitzung nicht auf Müllers Rede reagiert, sondern sich in an sein Manuskript gehalten. "Ich habe gehofft, dass sich die Wogen nach dem Spange-Ost-Bürgerentscheid glätten, aber manche scheinen das Ergebnis immer noch als persönliche Niederlage aufzufassen", sagt Gradl.

Grundsätzlich sei die Stimmung im Stadtrat gar nicht so schlecht. "Wir fällen mehr als 90 Prozent der Entscheidungen einstimmig." Manchem im Gremium falle es nur schwer, zwischen sachlicher Kritik und persönlichem Angriff zu unterscheiden. "Wenn ich eine Entscheidung kritisiere, ist das kein Angriff auf die Person und wenn ich auf einen möglichen Bürgerentscheid hinweise, ist das keine Drohung."Er selbst ärgere sich, wenn Anträge seiner Fraktion verschleppt werden. Laut Geschäftsordnung müssten solche nach drei Monaten auf die Stadtrats-Tagesordnung, diese Frist werde bei CSU-Anträgen häufig nicht eingehalten. Aktuell sei der Antrag zu Elektro-Tankstellen in der Stadt ein Beispiel. "Wir könnten uns bei der Kommunalaufsicht beschweren, aber das würde den Konflikt anheizen."Falsch sei die Aussage Müllers in Sachen Waldkindergarten. Gradl stellt fest, dass er sehr wohl die Vereinsgründung vorangetrieben habe. "Wir standen in den Startlöchern, hatten die Vorarbeit geleistet." Erst als Martin Gottsche die Möglichkeit aufzeigte, die Trägerschaft an den Learning-Campus abzugeben, habe die Gruppe die Bemühungen eingestellt. (wüw)