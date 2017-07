Braucht Eschenbach mehr Angebot für junge Leute? Klar, sagt Karolina Forster, mehr geht immer. Aber die städtische Jugendbeauftragte lässt Ansichten nicht gelten, wonach für die Jugend nichts geboten wäre.

"Unsere Vereine." Karolina Forster muss nicht lange überlegen, wenn sie nach der Stärke der Jugendarbeit in der Stadt gefragt wird. Vergangene Woche saßen die Jugendleiter im Jugendforum zusammen, ein Besuch hätte Kritikern gezeigt, wie vielfältig das Angebot ist.Überhaupt wünscht sich Forster, dass sich die Bürger mehr einbringen. Das beginne damit, Kritik direkt bei ihr oder bei Bürgermeister Peter Lehr vorzubringen, statt sie mehr oder weniger anonym ins Internet zu schreiben. "Nicht alle können dort alles lesen oder auf jeden Eintrag reagieren."Im direkten Gespräch lasse sich vieles auch einfacher klären. "Den immer wieder über Facebook geforderten Skatepark gab es in Eschenbach schon. Er wird abgebaut, weil ihn niemand genutzt hat." Ein Wiederaufbau sei denkbar, wenn es tatsächlich Interesse gebe, und nicht nur einige Facebook-Einträge.An einer anderen Dauerforderung werde zudem längst gearbeitet. Spätestens 2019 möchte Forster einen Jugendtreff im alten Vermessungsamt anbieten. "Das brennt auch mir unter den Nägeln." Die Entscheidung treffe der Stadtrat, die Kollegen dort seien aber aufgeschlossen. Dass der Start dauert, liege nicht an der Stadt. "Wir müssen auf überlokale Entscheidungen warten."Ideen für ein Konzept hat die zweifache Mutter bereits, allerdings sei auch dies eine Entscheidung, die der Stadtrat treffen müsse. Wenn es nach Forster geht, wird aus dem Vermessungsamt ein Mehrgenerationenhaus, so wie es in Grafenwöhr seit Jahren gut läuft. Neben einem Schüler- und einem Seniorencafé soll dann ein Jugendtreff zweimal wöchentlich mehrere Stunden lang offen stehen."Ein solcher Treff ist aber kein Allheilmittel", sagt Forster. Ob ihn die Jugendlichen überhaupt annehmen, lasse sich nicht planen. Fest steht für sie dabei, dass es nicht ohne Aufsicht geht. "Das wird Geld kosten." Für sie ist außerdem klar, dass Pädagogen ran sollen. "Das können nicht die Eltern machen."Auch sie als Jugendbeauftragte sei die Falsche, macht Forster deutlich, obwohl sie als Fachlehrerin an der Mittelschule Vilseck Erfahrung und Ausbildung hat. Andere Beispiele zeigten, dass solche Treffs mit externem Personal am besten laufen. Dies verhindere den Eindruck, persönliche Kontakte oder sogar Parteipolitik würden die Arbeit im Treff beeinflussen. Erfolgreich sei ein Jugendtreff, wenn er auch Außenseiter anspricht. "Oft kommen nur Jugendliche, die schon gut integriert sind."Für Forster hängt die Jugendarbeit aber nicht alleine an dem Treff. Schon heute biete die Stadt viel, etwa ein Ferienprogramm für Oster-, Pfingst- und Sommerferien. Für Grundschulkinder sei in den Großen Ferien praktisch durchgängig eine Betreuung vorhanden. "Das ist meines Wissens in der Region einmalig." Mehrfach habe es Kinderbürgerfeste gegeben, im Herbst sei ein Musikabend geplant. Auch auf die Idee des Kinderbaugelds ist sie stolz.Wichtig sind Forster daneben die Spielplätze. "Jedes Jahr nehme ich mir einen vor, spreche mit den Anwohnern und schaue, was sich verbessern lässt." Vergangenes Jahr war es der Platz an der Kreuzkirche, vor einigen Wochen war sie in Apfelbach. Ein gutes Gespräche habe es dort gegeben. Derzeit gehe es darum, die vorgeschlagenen Spielgeräte auszusuchen. Aber auch hier gelte: Die Entscheidung trifft der Stadtrat.