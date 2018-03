Die Alten Herren des SC Eschenbach sind nun Vize-Bezirksmeister in der Halle. Bei einem spannenden Turnier in Amberg belegten die Alten Herren des SC schließlich den zweiten Platz. Nach zwei Siegen, einem Unentschieden und einer Niederlage belegte die Mannschaft den zweiten Platz in der Gruppe A. Im Halbfinale trafen die SCEler auf den TB Regenstauf. Am Ende der Spielzeit stand es 1:1 und der Einzug ins Finale wurde durch ein Siebenmeter-Schießen entschieden. Im Finale traf der dreimalige Bezirksmeister, SV Raigering, auf die Mannschaft aus Eschenbach. Nach einer 1:0-Führung des SC konnten die Raigeringer noch drei Tore erzielen und wurden damit das vierte Mal in Folge Bezirksmeister. Für die SC-Spieler war das der größte Erfolg in der Geschichte der Alten Herren.