So weit hat es Paul Pöllmann noch nie geschafft. Der Speerwerfer des SC Eschenbach freut sich über einen Rekordwurf.

Der Oberpfalzrekord der U18 im Speerwurf ist gebrochen. Bei der Internationalen Gala des BLV-Kreises Schweinfurt-Haßberge warf der 16-jährige Paul Pöllmann den 700-Gramm-Speer auf die neue Oberpfalz-Rekordweite von 60,06 Meter. Der am 28. Juni 2008 vom Regensburger Igor Rud aufgestellte Rekord war bisher unerreicht geblieben.Pöllmann hat seit einem Jahr unter Förderung seiner Trainerin Hannelore Ott große Fortschritte gemacht. Bei der Bahneröffnung 2017 auf heimischer Anlage, eine beim BLV-Kadertraining zugezogene Verletzung war gerade abgeklungen, lag er am 1. Mai mit 50,11 Meter noch deutlich unter seinem Leistungsvermögen. Beim 15. landesoffenen Werfertag des TSV Ochenbruck verbesserte er sich am 18. Juni auf für ihn unbefriedigende 57,31 Meter. Das Ziel der Qualifikation für die "Deutsche" (58 Meter) war jedoch in greifbare Nähe gerückt.Im Willy-Sachs-Stadion in Schweinfurt steigerte sich Pöllmann am vergangenen Samstag bei internationaler und zum Teil um ein Jahr älterer Konkurrenz auf Weiten von 58,82 und 60,06 Meter. Ott führt dies auf die fleißige Trainingsarbeit und technische Verbesserung ihres Schützlings zurück. Als nächste Veranstaltungen stehen die bayerische Meisterschaft am 22./23. Juli in Augsburg und die deutsche Meisterschaft am 3./4. August in Ulm im Terminkalender.