(edo) Zwar gab es für die 30 Mountain-Biker von Gymnasium und Mittelschule beim Regionalentscheid in Sulzbach-Rosenberg keine Podestplätze. Professionell vorbereitet wurden sie von ihren Lehrern Christoph Renner und Martin Schmid, die an ihren Schulen eine Mountainbike AG leiten. 350 Schüler aus der Oberpfalz, Ober- und Mittelfranken traten bei dem Contest an.

Auch wenn sich keiner fürs bayerische Landesfinale qualifizieren konnte, waren Renner und Schmid dennoch zufrieden: "Die Organisation vor Ort war äußerst professionell und unsere Schüler, die alle sehr motiviert ans Werk gingen, brauchen sich mit ihren Leistungen nicht hinterm Berg halten." Dabei verpassten zwei Teams des Gymnasiums den Sprung in die nächste Runde nur knapp: Sowohl der Mannschaft "Jungen IV" mit Yannick Metzler, Maximilian Plößner, Maximilian Neumann, Justus Beck und Johannes Weiß als auch dem Team "Jungen II" mit Thomas Märker, Alexander Gradl und Manuel Schug fehlten am Ende nur Sekunden. Neben Bayreuth war Eschenbach die Stadt mit den meisten Teilnehmern. Die Lehrer kündigten an, 2018 erneut teilzunehmen.