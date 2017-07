(exb) Die Damenmannschaft des Sportclubs startet am Montag, 24. Juli, startet pünktlich um 19.15 Uhr in die Vorbereitung auf die neue Saison. Bereits am Freitag fährt das Team zu einem dreitägigen Trainingslager in den Bayerischen Wald. Ab 3. August stehen dann wöchentlich zwei Trainingseinheiten an: montags und donnerstags jeweils um 19.15 Uhr.

In der abgelaufenen Spielzeit belegten die SCElerinnen den sechsten Tabellenplatz. Angesichts von Abgängen und Ausfällen zahlreicher Leistungsträger hat sich die Mannschaft damit ganz ordentlich geschlagen.Das Damenteam ist immer auf der Suche nach neuen Spielerinnen. Es ist jederzeit möglich, beim Training vorbeizuschauen. Ab Sommer soll auch wieder speziell jüngeren Damen und Mädchen die Möglichkeit gegeben werden, in Eschenbach Fußball zu spielen. Alle Interessierten sind ab 3. August immer donnerstags um 17.45 völlig unverbindlich zum Training am SCE-Sportplatz eingeladen. Nähere Informationen auf der Facebook-Seite des SC Eschenbach (Damenmannschaft) oder unter Handy 0176/48042468.