Auch Diskus und Speer gehören zu den Sportgeräten, die beim SCE im Einsatz sind. Hannelore Ott berichtete in der Jahreshauptversammlung von hervorragenden Platzierungen der Leichtathleten bei Meisterschaften.

Bayerischer Vizemeister im Speerwurf wurde Tim Reindl (U 16) mit der persönlichen Bestleistung von 43,60 Meter. Im Dreisprung belegte Veronika Wolf (U 20) mit 10,99 Meter, ebenfalls persönliche Bestleistung, den dritten Platz. Rang vier mit neuem Oberpfalzrekord von 62,05 Meter sicherte sich Paul Pöllmann (U 18) im Speerwurf. Eine weitere persönliche Bestleistung schaffte Julia Spillner (U 20) mit 29,98 Meter im Speerwurf (achter Platz). Bei dem Wettbewerb in Regensburg wirkten zwölf erfahrene SCEler als Kampfrichter mit.Die in Eschenbach ausgetragenen Oberpfalzmeisterschaften der Jugend brachten für die Gastgeber Sieges- und Vizetitel am laufenden Band. Die Meisterschaft errangen Paul Pöllmann (Speer), Julia Spillner (Diskus), Tim Reindl (Speer), Samira Lohner (Hochsprung), Veronika Wolf (Dreisprung) und Marieka Meier (800 Meter). Hanna Meiler (Diskus) kam auf Rang zwei. Spitzenplätze bei den Kreismeisterschaften erreichten Ronja Melzner, Milena und Jan Gebhardt sowie Stella und Zoe Schaffarzik.