Nicht nur für die Absolventen der Markus-Gottwalt-Schule (MGS) gab's gute Noten: Bei der Abschlussfeier erhielt Martin Schmid, Klassenleiter der M 10, von Klassensprecherin Angelika Weber ebenfalls eine Auszeichnung - als "bester Lehrer".

Trainingszeit vorbei

Dank der Klassenleiter

Die Klassenbesten Abschlusszeugnisse erhielten 18 Schüler der R 9, vier Schüler der M 9 und 23 Schüler der M 10. Frühstückstassen mit dem jeweiligen Namen hatte der Elternbeirat vorbereitet. Die Markus-Gottwalt-Schule steuerte die Schul-CD bei, die Stadt Handyzubehör. Mit Buchpreisen zeichnete die Sparkasse die Klassenbesten aus: Stefanie Walter (R 9; Notendurchschnitt 2,0), Kevin Rupp (M 9;, 2,2), Dorothea Trötsch (M 10; 1,7) und Jonas Diepold (M 10; 1,7). (rn)

"Geschafft, herzliche Glückwünsche": Mit diesen Worten wandte sich Rektor Wolfgang Bodensteiner bei der Entlassfeier in der Aula der Schule an die 45 Absolventen aus drei Klassen. Der Gratulation an den ersten Abschlussjahrgang seit seinem Dienstantritt an der MGS ließ er eine Tafelaufgabe folgen. Einer der Schüler ordnete die einzelnen Buchstaben zu dem Wort "Danke"."Heute ist ein Tag des Dankes", resümierte der Schulleiter. Die Buchstaben der Aufgabe verband er mit dem Dank an den Schöpfer, an die Angehörigen und Familien, die Nachbarn zu Hause und in der Schule, die Kameraden und die Erzieher ab der Kindergartenzeit. Bodensteiner würdigte das Engagement der Lehrkräfte und räumte ein: "Davon lebe auch ich." Pfarrer Thomas Jeschner bescheinigte er "gute und passende Worte" beim Gottesdienst in der Bergkirche.Stellvertretend für die anwesenden Bürgermeister wandte sich Peter Lehr an die Abschlussschüler und zitierte aus einem Bergsteigerbericht mit Zielen und Erlebnissen, die den Absolventen vielleicht bekannt vorkamen. Die Übergabe der Zeugnisse verglich er mit dem Erreichen des Gipfelkreuzes und den Abschluss mit dem "Erreichen einer Ausgangsplattform, gleich dem Zwischenlager einer Bergsteigergruppe".Dieses befähige dazu, weitere Anstiege in Form einer weiterführenden Schule oder einer Berufsausbildung anzugehen. Lehr rief die Jugendlichen dazu auf, Unwegsamkeiten und Rückschläge gelassen zu meistern und gab ihnen als Lebensmotto mit auf den Weg: "Die beste Art, die Zukunft vorherzusagen, ist, sie zu gestalten."Die Schulzeit als Vorbereitung auf das Berufsleben verglich Björn Engelmann mit dem Training im Sport. "Jetzt geht's erst richtig los", kündigte der Elternbeiratsvorsitzende an: Die Trainingszeit sei vorbei. Als Leitgedanken für die Zukunft hatte er einen Ausspruch des legendären Fußballtrainers Detmar Kramer parat: "Gut ist nicht gut genug, wenn besser möglich ist."Zu Wort kamen auch die Klassenleiter. Martin Schmid spannte einen weiten Bogen von den damaligen Siebtklässlern zu den "heute fast Erwachsenen" der M 10. Er bescheinigte seinen Absolventen nicht nur eine äußerliche, sondern auch eine charakterliche Veränderung. Zu den Stationen auf diesem Weg zählte er unter Einblendung von Bildern unter anderem Maßnahmen zur Berufsorientierung, Gemeinschaftserlebnisse auf Burg Hohenberg, Kulturtage in Nürnberg und den Abschlussball.Besondere Gedanken widmete er den vielen Wegen, die den Absolventen nun bevorstehen. "Es gibt nicht nur eine richtige Meinung", hob er hervor und rief die Jugendlichen dazu auf, stets kritisch nachzudenken und nicht alles gedankenlos zu übernehmen.Martin Uschold sprach vom Beginn eines neuen Weges, "auf den wir euch vorbereitet haben". Mancher wisse noch nicht, was ihn erwartet. Sein Wunsch an die Absolventen war deshalb, dass sie mit Hoffnung und Zuversicht an ihr Leben herangehen, nicht den Glauben verlieren und eine Sache finden, die sie lieben, "sowohl im Beruf als auch im Privatleben".Uschold zeigte sich überzeugt, dass ein jeder seinen Weg gehen werde: "Freut euch auf eine neue, spannende und abwechslungsreiche Zeit, habt den Mut, eure Chancen zu ergreifen, und bleibt tief im Inneren auch Kinder." Ebenfalls ein Grußwort sprach Wolfgang Busch, der Filialdirektor der Sparkasse.Die Klassensprecher Stefanie Walter (R 9), Angelika Weber und Jalen Vasquez (M 10) bedankten sich bei Lehrkräften und Eltern und sprachen von schönen, aber auch schlechten Erlebnissen, die die Schulzeit geprägt haben. Die sechste Klasse widmete ihren scheidenden Mitschülern ein Abschlusslied, in dem Mathematik ebenso vorkam wie Stichworte aus dem Schulalltag.