Es war eine Demonstration musikalischer Stärke und Vielfalt. Frisch, frei und fröhlich streiften die Gymnasiasten und das Schulorchester beim Konzert zum Schuljahres-Abschluss durch die Welt der Töne. Ein temperamentvolles Vergnügen, das auch die gut 500 Zuhörer in Hochstimmung versetzte.

Schulaufgaben und Prüfungen haben sie hinter sich, die Pläne für die Ferien sind vorbereitet. Da wird der Kopf frei. Die Folge: gute Laune überall. Sie übertrug sich beim Schulkonzert in der Aula rasch auf die Besucher. Es waren überwiegend Mamas und Papas, die andächtig den musikalischen Kostproben lauschten. Schulleiter Dr. Knut Thielsen hörte samt einer Schar von Ehrengästen auch zu. Die Schule leuchtet, könnte man das 90-Minuten-Feuerwerk der Musik beschreiben, das ein funkelndes Vergnügen bereitete.Schon der Auftakt versprach Temperamentvolles. Artistisch legte die Tanzgruppe der 9. Jahrgangsstufe einen feurigen Rock 'n' Roll aufs Parkett. "The King of Rock 'n' Roll" hieß die Glanznummer, ebenso schwungvolle Songs des Lehrerchores folgten. Die überwiegend weiblichen Chormitglieder ermunterten mit dem Gospelsong "Free your soul", einfach mal die Seele baumeln zu lassen. Ein gutes Rezept, das mit "Liebe im Auto" durch hintersinnige und sprachwitzige Empfehlungen ergänzt wurde. Auf einer perfekten Songwelle ging es weiter. Die Klassen 6c und 7a bewiesen mit "Something just like this" Einfühlungsvermögen, bevor noch vor der Pause die Tanzgruppen der 6. und 9. Jahrgangsstufe mit "Solo Dance" und "Me too" zum Akustik- und Bewegungsspektakel mit sportlich Ansprüchen einluden.Ohren spitzen hieß es auch nach der Pause. Gemeinsam faszinierten der Unterstufenchor und die Chorklasse mit "Cups", einem kreativen und publikumswirksamen "Becher-Percussion". Dann rückte sich der Unterstufenchor mit zwei Songs ins Rampenlicht, um danach der Chorklasse Platz zu machen. Der "Frühaufdreher-Hit" "Chöre" von Mark Forster hatte es der Chorklasse angetan. "Und die Chöre singen für Dich- oho, oho, ohooo", jubelten die Buben und Mädchen. Der folgende Hip-Hop-Song "Ich und mein Holz" erinnerte an unzertrennliche "best friends forever". Mitreißend danach das "Halleluja" von Leonard Cohen, intoniert vom Unterstufenchor und der Schulband. Der Song des Großmeisters populärer Musik wurde zum melancholischen Zuckerguss und gehörte zum hoffnungs- und stimmungsvollen Abschluss des Sommerkonzertes.Zu den Klangwelten gesellten sich die Bläser. Das Schulorchester sorgte für Ferienstimmung. Wie verabschiedet man sich vom Schuljahr? Die Bläser taten es mit einem feurigen "Final Countdown" und der böhmischen Polka "Wir Musikanten". Der Text lud zu Spiel und Gesang mit Freundschaft ein Leben lang. Das wünschte auch der Schulleiter zum Schluss des Abends, den die Besucher mit der Bestnote, einem nicht enden wollenden Beifallssturm, honorierten. "Bestnoten" erhielten die Musiklehrkräfte Iris Meier, Michael Horn und Kilian Ellner und das Organisationsteam. Am Mittwoch folgte ein Schulabschluss-Konzert der Oberstufen.