Adventsmarkt lockt Besucher

Keyboard-, Gitarren-, Mundharmonika- und Trompetenklänge, leuchtende Girlanden und steter leichter Schneefall: Das machte den Adventsmarkt beim Taubnschuster zu einem Wintermärchen.

Knisternde Feuer und Duftschwaden allerorts vervollständigten das besondere Ambiente, mit dem das historische Ensemble des alten Ackerbürgerhauses lockt. Fünf Stunden waren am Sonntag Haus, Hof und Gassenbereich Treffpunkte für Besucher der Region. Angesagt war Schauen, Genießen und Plaudern. Vorbei an Fichtenbäumchen, deren Zweige sich unter der zunehmenden Schneelast senkten, flanierten die Marktbesucher zu den ersten "Wärmequellen" wie Apfelpunsch mit und ohne Schuss. Zu den weiteren Gaumengenüssen zählten Likör- und Gewürzvariationen.Beim Betreten des Hofes nahmen die Besucher lodernder Feuerschein und Ernst Bitterers Keyboardvariationen in Empfang. Neben einem Schwenkgrill mit Bratwürsten war ein aus Südtirol "importierter" Ofen mit Maronen unübersehbar. An der Verkaufstheke für Glühwein entwickelten sich die ersten Warteschlangen. Innerlich aufgewärmt konnte der Rundgang zu den Verkaufsständen beginnen. Angeboten wurden Töpfer-, Textil-, Leder-, Filz-, Glas-, Schmuck- und Räucherwaren, aber auch Holz- und Metallfiguren, Honig, Marmeladen, Waffeln, Crêpes und Kerzen.Zu den Stammanbietern gehörten der Elternbeirat des HPZ Irchenrieth, die evangelische Kirchengemeinde und die Ministranten. Zum Verkaufsschlager wurden erneut die Apfelküchln des Obst- und Gartenbauvereins. Viele der selbst gestrickten bunten Mützen dienten gleich ihrer Bestimmung. Kunsthandwerk hatte im Taubnschustersaal Einzug gehalten. Aufmerksame und interessierte Zuschauer trafen auf eine Klöpplerin, eine Spinnerin und einen Holzschnitzer. Deren Fingerfertigkeit begleitete Sepp Kämpf mit heimeligen Gitarren- und Mundharmonikaklängen. Nebenan war Karlheinz Keck als Museumsführer gefordert. Seine Zuhörer erfuhren viel über die Geschichte des Hauses, das örtliche Brauwesen und die Entwicklung Eschenbachs vom Dorf zur Stadt.Nach dem Markterlebnis zog es viele Besucher in die gemütlichen Kachelofenstuben und in den ehemaligen Stall zu Kuchen, Kaffee, Brotzeiten und Zoigl. Fest eingebunden in das Taubnschusterprogramm waren der Besuch des schnell von Kindern umringten St. Nikolaus und der Auftritt eines Bläserensembles.Viel beachtete Premiere hatte Peter Hollmer, der nach dem Tod von Willi Trummer die Tradition des Nachtwächters fortführt.