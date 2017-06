Die Musikschule Vierstädtedreieck stellt sich bei "Musik im Bayern" an der Markus-Gottwald-Schule vor. Durch diesen Tag werden Verbindungen geschaffen und die Schüler lernen Instrumente kennen.

(rn) Der Aktionstag "Musik in Bayern" machte die Aula der Markus-Gottwald-Schule (MGS) zu einer kleinen Konzerthalle. Instrumental- und Vokalbeiträge wechselten sich ab und lösten Applaus aus. Das Motto des Aktionstags lautete "Musik ist mein Zuhause". Ziel der Aktion war es, Schulen und außerschulische Organisationen zusammenzuführen, um gemeinsam Musik zu machen."Wir machen gerne mit", versicherte Rektor Wolfgang Bodensteiner und hieß auch Eltern willkommen. Er sah in MGS und Musikschule starke Partner. Den Aktionstag eröffnete Angelika Heser mit der MGS-Flötengruppe. "Wir wollen Euch Instrumente zeigen und Interesse am Musizieren wecken", kündigte Joachim Steppert an. Den Leiter der Musikschule hatten Instrumentalschüler begleitet, die sich an diesem Vormittag vorstellen wollten. Den Auftakt bildeten die "Rock-Serenade" junger Gitarristen und Kinderlieder der Flötengruppe.Große Ausbildungsfortschritte zeigten Geigen- und Querflötenschülerinnen. "Spaßige Lieder" hatte der Schulchor mitgebracht. In Zusammenarbeit mit der Musikschule übt er sich im wöchentlichen Singen. Mit Begeisterung sangen die Kleinen von "Papa Rhinozeros", den sie gerne als Haustier hätten und mit Popcorn und Schokoeis füttern würden. Doch "Mama graut vor dem Grautier". Joachim Steppert gab am Klavier wiederholt Begleitung.Verbunden mit kurzen Tonproben stellte Martin Danzer, Vorsitzender der Stadtkapelle, Trompete, Posaune, Tuba, Klarinette und Saxophon vor. Zum Abschluss des Musizierens in der Aula sangen die versammelten Kinder der Grundschule das Lied "In der Musik sind wir zuhaus". Steppert sprach von rund 130 000 Schülern, die sich landesweit an diesem Aktionstag beteiligen, und lud zum Rundgang zu acht vorbereiteten Stationen auf. Dort warteten Lehrkräfte und ältere Schüler der Musikschule und stellten ihre Instrumente zum Kennenlernen vor. Wolfgang Bodensteiner bedankte sich bei Joachim Steppert, dessen Lehrkräften und Schülern für den "besonderen Unterricht" und regte eine Wiederholung an.Der Aktionstag Musik ist ein Projekt der Bayerischen Landeskoordinierungsstelle Musik (BLKM) und zielt darauf, die Zusammenarbeit zwischen Kindertageseinrichtung, Schulen und Vereinen zu unterstützen und die Musik zu stärken. Die breite Öffentlichkeit soll die Bedeutung des Singens und Musizierens beim Mitmachen und beim Zuhören erleben.