Große Anerkennung für ihr Engagement wurde Gerda Rupprecht zuteil. Landrat Andreas Meier übergab ihr das "Ehrenzeichen des bayerischen Ministerpräsidenten für besondere Verdienste von im Ehrenamt tätigen Frauen und Männern".

Gerda Rupprecht bringt sich seit Jahrzehnten auf vielfältige Weise für die Gemeinschaft ein. Mit der Auszeichnung reiht sie sich in den Kreis der 18 Bürger der Rußweiherstadt ein, die seit 1996 dieses Ehrenzeichen erhielten. Die örtliche Ehrentafel beginnt mit Hannelore Ott (Sportclub) und Walter Weiß (Liedertafel und Kirchenchor), setzt sich fort mit Josef Scharf (Seerose, 1998), Vinzenz Dachauer (Stadtverband, VdK, 2005), Karlheinz Keck (Heimatverein, 2007) und Werner Höppel (Siedlerbund, 2012).Zur Verleihung des Ehrenzeichens hatte Landrat Meier in sein Dienstzimmer geladen. Er sprach von einem würdigen Rahmen und einem besonderen Tag, dem Namenstag des heiligen Andreas. In den Verleihungskriterien erkannte er "beachtliche Maßstäbe" und in den ehrenamtlich Tätigen einen "besonderen Personenkreis", der Beiträge zur Lebensqualität der Bevölkerung erbringt. Er räumte ein, dass es "den Betroffenen oft gar nicht recht ist, im Mittelpunkt zu stehen". Im Ehrenzeichen sah der Landrat ein äußeres Zeichen des Dankes für großartige Leistungen und in den Trägern des Ehrenzeichens Vorbilder für andere.In seiner Laudatio blickte der Landrat zurück bis ins Jahr 1979, in dem Rupprecht beim Katholischen Frauenbund das Amt der Kassiererin übernahm und es mit vollem Einsatz bis 2012 erfüllte. Seither prüft sie jährlich die Kasse. Beim Seniorenclub hat sie seit mehr als 20 Jahren ebenfalls die Kassenverwaltung inne, wusste Meier. Im kirchlichen Bereich brachte sie ihre Erfahrungen in den Jahren 2010 bis 2014 im Pfarrgemeinderat der katholischen Kirchengemeinde ein. Bis heute nimmt sie Lektorendienste wahr. Rupprecht sei auch in der Kommunalpolitik keine Unbekannte, erinnerte Meier an ihr Stadtratsmandat von 2000 bis 2006.Seit zehn Jahren ist sie stellvertretende Vorsitzende des VdK-Ortsverbandes. In ihrem Zuständigkeitsbereich liegen auch Planung und Durchführung von Informationsveranstaltungen, die Organisation von Vereinsveranstaltungen und Geburtstagsbesuche. Viel Zeit investiert sie in persönliche Beratung der Mitglieder, Hilfestellung bei Anträgen oder kleinere Besorgungen. Vor knapp zwei Jahren übernahm sie eine weitere Aufgabe, die Kassengeschäfte der Kreisgruppe der Sudetendeutschen Landsmannschaft. Nach Urkunde und Ehrennadel überreichte Landrat Meier Blumen und ein besonderes Kochbuch und resümierte: "Sie haben sich mit Ihrem großartigen Engagement zum Wohle Ihrer Mitbürger herausragende Verdienste erworben. Vielen Dank und herzlichen Glückwunsch zu der Auszeichnung."In ihrer zurückhaltenden, bescheidenen Art nahm Rupprecht nur Bezug auf ihre Tätigkeiten beim VdK und bemerkte nur schlicht: "Ein schönes Amt, man bekommt viel zurück." Voll Anerkennung und Respekt wünschte sich Peter Lehr: "Machen Sie weiter so." Der Bürgermeister nahm Bezug auf seine Weihnachtswünsche im jüngsten Stadtboten und zeigte sich überzeugt, dass die örtlichen Vereine, in die auch Rupprecht eingebunden ist, alle Wünsche der Bevölkerung abdecken. Er bedauerte, dass das Ehrenamt leider keine Selbstverständlichkeit mehr ist und appellierte an die junge Generation, sich an Gerda Rupprecht ein Beispiel zu nehmen und bereit zur Übernahme von Verantwortung zu sein.