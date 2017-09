Die Aussetzung der Wehrpflicht hat den Bayerischen Soldatenbund 1874 schwer getroffen. Als "nicht gut" bezeichnet Reservistenbetreuer Josef Horvath die Situation beim Nachwuchs. "Er fehlt an allen Ecken und Enden", beklagt er in der Kreisversammlung in Eschenbach. Vor allem aufgrund der Auslandseinsätze sei der Bedarf an Reservisten bei der Truppe jedoch erheblich.

"Der Zweite Weltkrieg wirft einen langen Schatten. Er ist ein ferner, doch kein abgeschlossener Teil unserer Vergangenheit." Mit diesen mahnenden Worten begann Kreisvorsitzender Richard Hofmann das Totengedenken anlässlich der Kreisversammlung des Bayerischen Soldatenbundes 1874 (BSB). Vor dem Kriegerdenkmal hatten sich die Kameradschaften aus dem Bereich des ehemaligen Landkreises Eschenbach mit ihren Fahnenabordnungen versammelt, um all derer zu gedenken, die durch Krieg, Terror und Gewaltherrschaft ihr Leben verloren haben."Wir erinnern uns an nicht enden wollende Grabreihen, an Soldatenfriedhöfe, zerbombte Städte, verletzte und getötete Menschen", sagte Hofmann. Mindestens 55 Millionen Menschen hätten weltweit während des Zweiten Weltkrieges den Tod gefunden. Nach wie vor sei Gewalt mit all ihren Folgen überall auf der Welt verbreitet, erklärte der Kreisvorsitzende und rief dazu auf, sich mit diesem gegenwärtigen Schrecken auseinanderzusetzen. "Erinnern und Mahnen schützt vor dem Vergessen und Verdrängen", zeigte er sich überzeugt. Es ermahne, aus der Vergangenheit die richtigen Schlüsse zu ziehen - gegen Krieg und Gewalt, aber für Frieden, Freiheit und Menschlichkeit.Begonnen hatte die Totenehrung mit einem Choral der Stadtkapelle. Nach der Kranzniederlegung begleiteten drei Böllerschüsse das Lied vom "Guten Kameraden". Die Gedenkveranstaltung endete mit der Nationalhymne.Während des Marsches zum Gasthaus "Weißes Roß" übernahm die Feuerwehr die Verkehrsregelung. Bürgermeister Peter Lehr und BSB-Ortsvorsitzender Manfred Dörner dankten dort für die Wahl von Eschenbach als Tagungsort. Lehr dankte den BSB- und Reservistenkameradschaften für die Übernahme von drei Aufgabenbereichen: Wachhalten der Erinnerung an die Toten der Weltkriege, verbunden mit Sammlungen für den Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge, verbunden mit der Mitgestaltung der Volkstrauertage, Ehrenerweisung bei der Beisetzung von Mitgliedern und gesellschaftliches Engagement.Schießwart Norbert Eckl rief zur Intensivierung des Schießsports auf und erhoffte sich beim nächsten Kreisvergleichsschießen eine stärkere Beteiligung. Über die finanzielle Lage des Kreisverbands informierte Josef Rupprecht, wobei ein leichter Rückgang des Kassenstandes zu verzeichnen war. Aber: "Das tut uns nicht weh." Für seine zehnjährige Tätigkeit als Kassier sagten ihm die Revisoren Josef und Willi Lehner "Vergelt's Gott".In seiner Rückschau berichtete Kreisvorsitzender Richard Hofmann von circa 25 Anlässen, bei denen er gefordert war. Dazu zählte er Jahreshauptversammlungen von Ortskameradschaften, überregionale Termine sowie die organisatorische Aufarbeitung von Informationen und Vorgaben des Landesverbandes. Zudem stellte er das neue Auszeichnungsverfahren des BSB vor und informierte über Neuigkeiten im BSB-Sozialrecht. Seinen Mitarbeitern im Vorstand dankte der Kreisvorsitzende für das stets kameradschaftliche Miteinander. Dies sei die "Grundlage für Erfolge".Auf Beschluss der Anwesenden wird sich an Kreisvorstandssitzungen künftig nur noch der engere Vorstand beteiligen. Nur bei "konkretem Bedarf" sollen die Ortsvorsitzenden hinzugezogen werden. Die wirkungsvolle Böllerbegleitung der Totenehrung beim Kriegerdenkmal gab Anlass zu Überlegungen zu einem Kanonier-Lehrgang. Meldungen von Interessenten nimmt Richard Hofmann entgegen.