Eine Sächsin und ein Thüringer haben aus familiären Gründen in der Rußweiherstadt Wurzeln geschlagen und freuen sich über das vielfältige Kulturangebot hier. Nun begingen Beate und Dr. Peter Steinbock goldene Hochzeit. Zur Feier des Tages "entführte" sie die Familie von Tochter Franziska Dötsch in den Bayerischen Wald.

In Kraftwerken tätig

Zeitung von 1968

Beim Gratulationsbesuch erfuhr Bürgermeister Peter Lehr viel über die Lebensstationen des Paares, das sich seit Juni 2013 in Eschenbach wohl fühlt. Beate Steinbock (70) ist eine gebürtige Dresdnerin und wuchs mit zwei Geschwistern in der sächsischen Metropole auf. Nach der Realschule besuchte sie ein Lehrerbildungsinstitut. Die Potsdamer Hochschule verließ sie als Diplom-Pädagogin und war danach an Schulen in Frankfurt/Oder, Dresden, Rheinsberg, Greifswald und Zeulenroda tätig, später im Schulamt des Kreises Zeulenroda. Nach dem Mauerfall wirkte sie kurze Zeit im Schwarzwald.Ihr fünf Jahre älterer Mann Peter stammt aus Zeulenroda, südlich von Gera. Nach dem Besuch des dortigen Gymnasiums studierte er in Dresden Energiewirtschaft. Der Promotion folgten eineinhalb Jahre in einem Ingenieurbüro für Kraftwerksanlagenbau, ehe er 1972 zum Kernkraftwerk Rheinsberg ging, Deutschlands erstem kommerziellen Atomkraftwerk, das mit einem russischen U-Boot-Reaktor betrieben wurde. 1976 wechselte er für ein Jahr zum Großkraftwerk Greifswald, danach führte der Berufsweg zurück nach Zeulenroda, wo er zum technischen Direktor des Gummiwerks mit zentralem Heizkraftwerk ernannt wurde. 1981 bis Mitte 1990 folgte als Mitglied der Leitung des Möbelkombinats Zeulenroda mit 22 angeschlossenen Fabriken eine erneute Herausforderung. Einen beruflichen Umbruch brachten die wirtschaftlichen Folgen des Mauerfalls. Drei Jahre unterzog sich Steinkohl einer "Anpassungsqualifizierung" im Steuerrecht und arbeitete im Anschluss bis zum Ruhestand bei einem Lohnsteuerhilfeverein.Die beiden Töchter hatten bald Arbeitsplätze in westlichen Bundesländern gefunden und dort Familien gegründet. Gesundheitliche Gründe und das Fehlen von näheren Angehörigen in Zeulenroda ließen bei dem Ehepaar den Entschluss reifen, sein Eigenheim zu veräußern und erneut den Wohnort zu wechseln. So folgten sie Tochter Franziska in die Oberpfalz.Beate Steinbock hat sich in Eschenbach einer Yoga-Gruppe angeschlossen, bereichert mit ihrer Altstimme den Chor der Pfarrei und hat beim Theaterverein bereits eine Rolle übernommen. Ehemann Peter fühlt sich bei der Herzsportgruppe wohl und engagiert sich im Vorstand des Vereins für Arten- und Landschaftsschutz in Bayern. Die Ehejubilare besuchen zudem gerne örtliche Veranstaltungen und freuen sich auf die wöchentlichen Stammtischrunden.Überraschung bewirkte am Jubeltag ein Geschenk von Tochter Franziska: der Nachdruck der "Sächsischen Zeitung" vom 13. Januar 1968 mit den Berichten "Volkskammer billigte sozialistisches Strafgesetzbuch der DDR" und "Gemeinsam der Schneemassen Herr werden" auf der Titelseite.