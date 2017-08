Becken als Lebensboden

Der Katholische Frauenbund hatte mit der Ankündigung "Der Beckenboden - immer noch ein Tabuthema?" viele Frauen ins Pfarrheim gelockt. Renate Häring entließ sie mit vielen neuen Erkenntnissen.

Die ehemalige Mitarbeiterin der Physio-Abteilung des örtlichen Krankenhauses gestand ein, dass sie das Thema Beckenboden fasziniert und sah in ihm einen "Lebensboden vitaler Aufgaben". Sie räumte ein, dass er für Menschen ohne Probleme relativ unbekannt ist, sah in ihm jedoch "eine wichtige Schaltstelle von unten nach oben". Die Physiotherapeutin und Heilpraktikerin sprach von bundesweit sechs bis acht Millionen Problemfällen. Diesbezügliche Werbung sei nur auf Inkontinenz abgestimmt. Zu wenig bekannt sei, dass viel Sport, bei Frauen vor allem Springen und Trampolinübungen, zulasten der Beckenbodenstruktur geht. Männern schrieb sie Potenzprobleme durch Beckenbodenprobleme zu.Die Referentin arbeitete mit vielen Schaubildern und schrieb dem Beckenboden wichtige Funktionen zum Beispiel in den Bereichen Sicherung der Kontinenz, Schwangerschaft/Geburt und sexuelle Aktivität zu. In einem Rückblick auf die Evolution stellte sie dar, wie der Beckenboden heute gegen die Schwerkraft arbeiten muss. Mit "zusammenziehen und hochziehen" beschrieb Häring Trainingsmöglichkeiten zur Stärkung des Beckenbodens und ging auf das Zusammenspiel von Atmung und Beckenbewegung ein. Da Verkrampftsein negative Auswirkungen auf den gesamten Körper hat, hielt sie "gezieltes, differenziertes Training auf der Basis von vertieftem Wissen" für dringend erforderlich.Empfehlungen zur richtigen Haltung beim Husten und Niesen, beim Bücken und Heben, beim Aufstehen und Hinlegen und zur aufgerichteten Körperhaltung waren zugleich Therapieanleitungen der Physiotherapeutin. Sie warnte vor schädlichen Harnstrahlunterbrechungen und befasste sich mit dem Entleerungsverhalten bei Blase und Darm. Pressen und langes Sitzen förderten zudem die Bildung von Hämorrhoiden. Bei Gebärmutterproblemen empfahl Häring Pessare, vaginale und anale Sonden und verwies auf Verschreibungsmöglichkeiten. Die Bedeutung eines entspannten Beckenbodens für die Sexualität verband sie mit Hinweisen zu Entspannungsübungen.Zur Mitnahme legte sie das Grafikblatt "BeckenStern" aus, mit dessen Hilfe die eigene Becken(boden)-Gesundheit ermittelt werden kann. Mit Tipps zur Physiotherapie in den Bereichen Gymnastik, Geburt, Urologie, Proktologie, Psychosomatik und Sexualtherapie entließ Häring eine begeisterte Zuhörerrunde.