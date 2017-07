Bittgang auf den Barbaraberg

Eine der ältesten Kirchen in der Oberpfalz war am Donnerstag Ziel des traditionellen Bittganges der Eschenbacher auf den Barbaraberg. Dort beteten die Wallfahrer zur heiligen Barbara, Schutzpatronin der Sterbenden.

Barbaraberg/Eschenbach. Bei Grabungen fanden Archäologen Fundamente einer ersten steinernen Kirche auf dem Barbaraberg. Um das Jahr 1000 ist dort ein Saalbau entstanden. Die heilige Barbara wurde der Kirche vermutlich erst im 13. oder 14. Jahrhundert zugewiesen. Als "capella sancte Barbarae in monte" ist sie erstmals in einem Protokoll aus dem Jahr 1508 erwähnt. Zu dieser Zeit bestand schon ein reges Wallfahrtswesen, dass die Stürme der Säkularisierung des Klosters Speinshart im Jahr 1557 überstand und die Gläubigen ab 1741 als Kapellenneubau wieder zu Wallfahrten einlädt.Auch die Gläubigen aus Eschenbach schätzen das Rokokojuwel als Ort des Gebets. Ab der Ortschaft Seitenthal zog die Wallfahrergruppe mit Pfarrer Paul auf dem Panoramaweg zum "Berg der Speinsharter". Das Schlussgeleit übernahm ab den Kreuzwegstationen Pater Benedikt Schuster. Assistiert von Stadtpfarrer Thomas Jeschner und Pfarrer Paul zelebrierte der Prior des Klosters Speinshart auch die anschließende Messfeier.Die Worte der Texttafel über dem Hochaltar des Kirchleins "St. Barbara - Schutzpatronin der Sterbenden" nahm der Chorherr in der Predigt zum Anlass, auf das Patronat der heiligen Barbara einzugehen, das mittelalterliche Prinzip der Heiligenverehrung zu beleuchten und auf die heutige Zeit zu übertragen. "Heute steht bei Wallfahrten der Communio-Gedanke im Vordergrund", bemerkte der Prediger und verwies auf den Grundsatz, im Rahmen gemeinschaftlichen Handelns im Gebet füreinander einzustehen. Auch die Sorge der Verstorbenen für die Lebenden trage dazu bei, die heilige Barbara im Gebet um einen "guten" Tod zu bitten. Die Schutzpatronin der Sterbenden sei deshalb auch ein Hoffnungsanker, ohne Angst und mit Zuversicht dem Tod entgegen zu sehen. Das "Communio" des Priors nahm zum Schluss der Messfeier Stadtpfarrer Thomas Jeschner auf, um an das Gemeinschaftsgefühl der Gläubigen zu appellieren und dem Prior für die Gastfreundschaft auf dem Barbaraberg zu danken.Auf der Orgel der Kapelle begleitete Joachim Steppert die Messe. Neben beliebten Kirchenliedern stand der Lobgesang auf die heilige Barbara im Mittelpunkt: "Sankt Barbara, du Gottesbraut. Es sei dir Leib und Seel vertraut. Komm, steh mir bei in jeder Not, sowohl im Leben als im Tod."