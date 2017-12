Im Ratskeller in München fuhr Irmgard Luber aus Eschenbach die Früchte ihres "Rot-Kreuz-Lebens" ein. Landesbereitschaftsleiter Michael Raut zeichnete sie mit dem Ehrenzeichen der BRK-Bereitschaften in Gold aus.

Acht verdiente Persönlichkeiten hatte BRK-Präsident Theo Zeitler zu einer Festveranstaltung geladen. Sie alle haben sich um das Rote Kreuz und den Dienst am Nächsten über einen längeren Zeitraum in außerordentlicher Weise verdient gemacht. In seiner Laudatio blickte Michael Raut zurück auf das Jahr 1966, in dem Georg Kiesinger Bundeskanzler einer CDU/CSU-SPD-Koalition und Irmgard Luber "ein sehr aktives und engagiertes Mitglied der Bereitschaft Eschenbach wurde".Der Laudator wusste, dass Luber in den folgenden Jahren in ihrer Freizeit unzählige Lehrgänge absolviert und sich dabei ein enormes Fachwissen angeeignet hatte. Er bescheinigte ihr, in allen Bereichen des BRK - seien es Sanitätsdienst, Rettungsdienst, soziale Aufgaben oder Schnelle-Einsatzgruppen-Betreuung - sehr bewandert zu sein. Im Einzelnen erwähnte Raut, dass Luber 14 Jahre Bereitschaftsleiterin und Leiterin für soziale Aufgaben in der Bereitschaft Eschenbach und in der Führungsriege des Kreisverbandes war. Stets sei sie bereit gewesen, Verantwortung zu übernehmen. "Seit 1982 ist Frau Luber eine sehr beliebte und geschätzte Ausbilderin in Erster Hilfe und hat in unzähligen Erste-Hilfe-Kursen ihr Fachwissen über Erste Hilfe und Sofortmaßnahmen an ihre Mitmenschen weitervermittelt."Offensichtlich hatte sich auch eine Besonderheit bis in die BRK-Zentrale herumgesprochen: Wie in Eschenbach erzählt man sich auch dort, dass in der Rußweiherstadt der Name Luber untrennbar mit dem Roten Kreuz verbunden ist. Es vergehe kaum ein Tag, an dem die Familie Luber nicht für das Rote Kreuz unterwegs ist. "Für ihr langjähriges Engagement im Zeichen des Roten Kreuzes bedanken wir uns bei ihnen mit der Überreichung des Ehrenzeichens der BRK-Bereitschaften in Gold", sagte der Landesbereitschaftsleiter.