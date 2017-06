Ruhig und entspannt wirkt David Daniel am Klavier, dabei ist er gerade zwölf Jahre alt. Bei "Jugend musiziert" gehört er im Landeswettbewerb mit 21 von 25 Punkten zur Gruppe der Zweitplatzierten.

Hintergrund Die Musikschule Vierstädtedreieck besteht seit 2002 als Verein, dem Regionsnamen gerecht wird sie aber erst seit 2013, als sie mit der Pfarr-Sing-Musikschule Eschenbach fusionierte. Seitdem sind alle Gemeinden der Region beigetreten. Zuletzt Neustadt am Kulm im Jahr 2015. Eine enorm wichtige Entwicklung, weiß auch Musikschulleiter Joachim Steppert: "Die Schule steht finanziell auf drei Beinen. Den Staatszuschuss, der aber nur Personalausgaben betrifft und gedeckelt ist, den Elternbeitrag und den Gemeindezuschuss."



Letzterer richtet sich nach den Schülerzahlen aus den einzelnen Gemeinden. "Es ist schon so, dass die Musikschule kommunalpolitisch von Interesse ist, weil sie für die Gemeinden ein Zeichen ist, dass das Konzept Vierstädtedreieck funktioniert", erklärt Steppert. Doch auch Sorgen sind vorhanden: Der Elternbeitrag macht 70 Prozent der Finanzen aus, was eigentlich zu hoch ist. Aber Steppert muss 19 Lehrkräfte bezahlen, die freiberuflich sind und daher nicht exklusiv für die Musikschule Vierstädtedreieck arbeiten. Weiterhin befindet sich die Musikschule in Eschenbach in den Räumen des pädagogischen Förderzentrums, allerdings nur übergangsweise. Das ehemalige Vermessungsamt ist als neue Heimat vorgesehen, nur der Zeitpunkt steht noch nicht fest. (msh)

"Dieser Wettbewerb ist nicht mit denen im Sport vergleichbar", erklärt Joachim Steppert, Leiter der Musikschule Vierstädtedreieck. "Die Jury bewertet die Leistungen der Teilnehmer mit Punkten und je nachdem werden sie in eine Ergebnisgruppe eingeteilt. Es ist also nicht so, dass es da wirkliche Platzierungen gibt." Mit 21 von 25 Punkten am Klavier der Jahrgänge 2005 und 2006 ist dennoch sicher: David Daniel ist der beste Teilnehmer aus der nördlichen Oberpfalz.Nach 2015 war es seine zweite Teilnahme am Landeswettbewerb, damals trat er zusammen mit Svenja Meindl am Klavier an. Jetzt spielte er alleine, aber die Aufregung hielt sich in Grenzen, erzählt er und auch seine Lehrerin Marie Langgärtner bestätigt: "David kennt dieses Prozedere ja schon." Bei diesem Wettbewerb gehe es aber nicht darum zu gewinnen, sondern den Kindern ein Ziel aufzuzeigen, auf das sie in der Musikschule hinarbeiten können. "Es wird sich intensiv auf den Wettbewerb vorbereitet, aber es geht dabei weniger ums Konkurrieren, sondern darum Feedback und Tipps von erfahrenen Musikern zu bekommen, die in der Jury sitzen", erklärt Steppert und fügt an: "Natürlich bewerbe ich den Wettbewerb als Schulleiter, aber das ist kein Muss. Als Musikschule betreiben wir nicht nur Spitzenförderung, sondern auch Breitenförderung."Und das bei 421 Schülern aus 17 Ortschaften, die in Eschenbach, Pressath und Grafenwöhr unterrichtet werden, auch erfolgreich. Die Schülerzahl ist die Höchste der letzten fünf Jahre und trotzt damit dem demografischen Wandel. Für 22 Instrumente wird Unterricht angeboten, von der klassischen Blockflöte, über das Klavier bis hin zur Veeh-Harfe. Letztere ist erst in diesem Jahr hinzugekommen und vor allem bei den Senioren beliebt. Damit hatte auch Steppert nicht gerechnet: "Das ist schon erstaunlich. Im Moment haben wir 14 Schüler für die Veeh-Harfe. Das Besondere ist, dass Leih-Instrumente schwierig oder nur für eine kurze Zeit zu bekommen sind. Eine solche Harfe kostet um die 800 Euro, dennoch haben sich viele der Senioren das Instrument selbst besorgt."Neben den Einzelinstrumenten bietet die Musikschule auch verschiedene Chöre für alle Altersklassen und Orchester sowie Ensembles für verschiedene Instrumente an. "Am Ende sollen die Schüler in ein Orchester hineinwachsen", klärt Steppert auf. Einer der wichtigsten Bausteine ist die musikalische Früherziehung, die bereits ab vier Jahren beginnt. "Wir wollen die Kinder bereits vor der Einschulung mit Musik in Verbindung bringen und sie an ein Instrument heranführen", sagt der Musikschulleiter. 19 Lehrkräfte, die eine entsprechende Ausbildung vorweisen müssen, unterrichten die Lernwilligen.Jede Altersgruppe wird musikalisch bedient. Auch die Zusammenarbeit mit den Schulen ist ein wichtiger Baustein. In Eschenbach nutzt die Musikschule Räume im sonderpädagogischen Förderzentrum, in Pressath ist sie in der Grundschule einquartiert und in Grafenwöhr ist sie ebenfalls auf dem Schulgelände untergebracht. "Wir sind ständig in Kontakt mit den Schulen in Pressath, Eschenbach und Grafenwöhr", bestätigt Steppert. Im Idealfall fruchtet die Kooperation und für die Schüler sind Erfolge, wie bei David Daniel möglich.Der Zwölfjährige hat bereits seit sechs Jahren Klavierunterricht und spielt genauso lang Blockflöte. Die Flöte sei als Einstiegsinstrument sehr gut geeignet, sei aber leider wenig beliebt, meint Steppert. Sein Vater spiele auch Klavier und zu Hause stehen zwei Flügel, bestätigt der Nachwuchsschüler.Auf die Frage, ob er schon vor seinem Einstieg in den Klavierunterricht zu Hause gespielt hat, antwortet der Schüler: "Nicht wirklich gespielt, nur ein wenig geklimpert." Über das Klimpern ist er inzwischen hinaus, wie er beim Landeswettbewerb unter Beweis stellte. "Es geht darum den Kindern ein Ziel zu geben", meint Langgärtner, die den Jungen seit Beginn an unterrichtet. "Die Teilnahme an so einem Wettbewerb ist schon etwas besonderes. Ich rufe die Lehrer immer auf, geeignete Schüler vorzuschlagen, aber nicht jeder hat Interesse, daran teilzunehmen", erklärt Steppert. 2016 nahm kein Schüler der Musikschule teil, was auch daran liegt, dass sich die Kategorien jährlich ändern und die Auswahl der Kandidaten daher eingeschränkt ist.Die Anmeldefrist für das nächste Schuljahr an der Musikschule Vierstädtedreieck endet am 10. Juli. Einen ersten Eindruck kann man sich beim Tag der offenen Tür am 23. Juni in Pressath und am 24. Juni in Eschenbach holen.