Nervosität liegt in der Luft. Die Aula des Gymnasiums ist festlich geschmückt, Tanzschüler in festlichen Anzügen und eleganten Abendkleidern warten auf den feierlichen Einzug. Eltern, Schüler, Verwandte und Bekannte - sie alle werfen gespannte und erwartungsvolle Blicke auf die Debütanten.

Es ist wieder Abschlussball am Gymnasium - ein Höhepunkt im schulischen Kalender. Wie bereits in den vergangenen Jahren, so war auch heuer die für diesen Anlass besonders herausgeputzte Aula gut gefüllt.Nach der Begrüßung durch stellvertretenden Schulleiter Peter Schobert, Tanzlehrerin Claudia Höllriegl von der gleichnamigen Tanzschule und Schülersprecherin Lena Schecklmann war es endlich soweit: Die 43 Tanzpaare der 10. Jahrgangsstufe eröffneten souverän mit einer Polonaise die festliche Veranstaltung.Auch die weiteren Tänze meisterten die Jugendlichen mit Bravour und wurden dafür vom Publikum immer wieder mit Applaus belohnt. Besonders die Runden, in denen sich die Zehntklässler mit ihren Eltern auf dem Parkett bewegten, sorgten für emotionale Momente. Gekonnt führte Claudia Höllriegl ihre Tanzschüler durch den Abend. Die passende Livemusik präsentierte die RW-Live-Combo, die so für gute Stimmung sorgte.Ob Walzer, Rumba oder Discofox - die Schüler zeigten, dass sie die Kunst des Tanzens mittlerweile beherrschen. Und sie sorgten mit ihrem Auftritt dafür, dass ihre Eltern stolz auf sie sein konnten. Bis Mitternacht wurde ausgiebig getanzt und gefeiert.Schön anzusehen waren wieder eine Showdarbietung der Tanzschule Höllriegl sowie eine Einlage von Schülerinnen der 10. Jahrgangsstufe. Schulleiter Dr. Knut Thielsen dankte den Kunstlehrkräften Hermann Bauer und Ursula Gallersdörfer für die Dekoration der Aula. Lehrer Michael Horn galt der Dank für die Vorbereitung und Realisierung des Abends.