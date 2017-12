Ein Fuchs an der Haustüre

Was für ein Gast an der Tür: Vergangenen Freitag erhielten Corinna und Michael Dromann sowie die Kinder Toni Dromann und Leni Bscherer Besuch von einem kleinen, frechen Fuchs - die Familie war daheim, hat den stillen Besucher aber gar nicht bemerkt. "Unser Nachbar hat die Bilder aufgenommen und sie uns geschickt", sagt Corinna Dromann. Was der Fuchs bei der Familie wollte, relativ weit weg vom nächsten Wald? Die Hausherrin hat da eine Vermutung. "Wir haben Hühner." Bild: exb