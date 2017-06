Eine Persönlichkeit wird man nicht durch Worte, sondern durch Leistung. Diese Feststellung Albert Einsteins kam so manchem Gratulanten am Wochenende, bezogen auf Helmut Hollmer, in den Sinn. Der ehemalige Sparkassendirektor feierte mit Verwandten, Freunden, Nachbarn, Weggefährten und Vertretern der Stadt 80. Geburtstag.

Träger der Bürgermedaille

Musikalischer Mensch

So kennen ihn die Eschenbacher: Helmut Hollmer besitzt die besondere Gabe der Glaubwürdigkeit, ist geradlinig und doch menschlich verbindlich. Locker und humorvoll wie immer feierte er in der Schlossschänke Kaibitz seinen "Runden".Schon vor knapp zwei Wochen hat der kernige Banker und Charaktermensch, wie ihn einmal der ehemalige Landrat Simon Wittmann bezeichnet hatte, seine 80 Jahresringe vollendet. Nun hieß es kräftig nachfeiern. Zu den Gästen gehörten Sparkassen-Vorstand Gerhard Hösl, Ex-Kreditvorstand Gerhard Kneidl, die "langjährige Lebensversicherung der Sparkasse", wie Hollmer anmerkte, der ehemalige Filialdirektor Josef Rupprecht sowie die Bürgermeister Karl Lorenz und Klaus Lehl.Sie alle charakterisierten Helmut Hollmer als glänzenden Sparkassenmann und hoben mit Blick auf die 44 Jahre währende Dienstzeit die besonderen Eigenschaften des Jubilars hervor: das strategische Denken und die Geradlinigkeit des geduldigen Finanzprofis, der die Vereinigten Sparkassen Eschenbach/Neustadt/Vohenstrauß an die Spitze der Rentabilitätsskala führte. "Helmut Hollmer war ein menschlicher Chef mit hohem Sachverstand, der in der Sparkasse ein gut bestelltes Feld mit solider Eigenkapitalausstattung hinterließ", fasste Vorstand Gerhard Hösl zusammen.Stellvertretender Bürgermeister Karl Lorenz wies darauf hin, dass der Jubilar, der in Eschenbach seine zweite Heimat gefunden habe, wegen der Summe seiner Verdienste mit der Bürgermedaille der Stadt ausgezeichnet worden sei. "Ich hatte großes Glück im Leben", relativierte Hollmer selbst das Lob in sympathischer Weise. Zu seinem runden und erfüllten Leben zählt er selbstverständlich seine Ehefrau Gertrud sowie die Töchter Renate und Sieglinde mit ihren Familien.Helmut Hollmer wurde 1937 im niederbayerischen Mitterfels, Landkreis Bogen, geboren. Nach dem Besuch der Volks- und der Oberrealschule begann er 1955 eine Banklehre. Seine Laufbahn führte ihn über die Sparkasse Weilheim in die nördliche Oberpfalz. Nach der Leitung der Geschäftsstellen in Neuhaus/Pegnitz und Kirchenthumbach wurde Hollmer 1971 zum Vorstandsmitglied bestellt. 1976, vier Jahre nach der Gebietsreform, war der damals 39-Jährige maßgeblich an der Gestaltung der Fusion der drei Sparkassen im Landkreis Neustadt/WN beteiligt. 1992 berief der Verwaltungsrat Helmut Hollmer schließlich zum Vorstandsvorsitzenden.Seit dem Eintritt in den Ruhestand im Jahr 2000 kann sich der Jubilar verstärkt seinen Steckenpferden widmen. Besonders die Musik ist ihm ein Quell der Lebensfreude. Viele kennen den Banker als Zitherspieler im Kreis der Eschenbacher Stubnmusi. Auch zu seinem Geburtstag zog es ihn zur Musik, konkret in das Opernhaus nach Nürnberg. Richard Wagners "Rheingold", ein Geburtstagsgeschenk, verglich der Jubilar hintergründig mit der aktuellen Geldpolitik der Europäischen Zentralbank (EZB): "Die EZB bedient sich des Rheingoldes. Die schmeißen jährlich 60 Milliarden Euro zum Fenster hinaus."Im "Chor" wünschten die Gäste dem Jubilar und seiner Gattin Gertrud noch viele schöne Jahre im Kreise ebenso vieler Freunde sowie Muse bei den Hobbys Malen und Wohnmobiltouren und selbstverständlich bei der Musik. Diese kam am Nachmittag in ganzer Lautstärke und doch voller Harmonie daher: Die Knabenkapelle Auerbach unter Leitung von Ludwig Riedhammer spielte ihrem langjährigen Fördermitglied ein Ständchen. Schließlich durfte sich Helmut Hollmer als Dirigent beweisen.