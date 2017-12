"Die Seniorengemeinschaft ,Generationen Hand in Hand' bietet unkomplizierte, wirkungsvolle und günstige Hilfe für ältere, hilfsbedürftige und kranke Menschen an." Mit dieser Kurzbeschreibung stellte Elisabeth Gottsche an zwei Tagen den Schülern des Gymnasiums eine Gemeinschaft vor, die vor zwei Jahren im Vierstädtedreieck gegründet wurde und der sich bereits 250 Interessenten aller Altersgruppen angeschlossen haben.

Die Altenpflegerin verwies auf das Problem der öffentlichen Verkehrsmittel und stellte der Situation die Lage von Senioren gegenüber, die nicht mehr Auto fahren können. Als Koordinatorin der Gemeinschaft, kurz "GeHiH" genannt, stellte sie deren Konzept vor und verwies auf den Unterschied zur Nachbarschaftshilfe. "Die Mitglieder unserer Selbsthilfegemeinschaft sorgen füreinander mit Arbeiten, die sie selbst verrichten können und erhalten im Gegenzug entsprechende Hilfe anderer Mitglieder der Gemeinschaft."Als Beispiele der Leistungen nannte sie: Besorgung oder Begleitung bei Einkäufen aller Art, handwerkliche Hilfen rund ums Haus, Winterdienst, Garten- und Hofarbeiten, Grabpflege, Hilfe bei technischen Problemen, Begleitung bei Besuchen, Spaziergänge, Gottesdienst- und Friedhofsbesuche oder die Pflege von Haustieren. Wichtigstes Ziel der Selbsthilfegemeinschaft sei es, den Bürgern des Vierstädtereiecks zu ermöglichen, möglichst lange im gewohnten Umfeld leben zu können. "Die Mitglieder des Vereins erhalten zu günstigen Konditionen Unterstützung, so dass herkömmliche Maßnahmen, wie zum Beispiel Heimunterbringung, reduziert oder vermieden werden können", erklärte die Sozialwirtin.Sie versicherte, dass jede Arbeitsleistung den gleichen Wert hat. Eine Stunde Arbeit kostet acht Euro. Der Hilfeleistende erhält dafür sechs Euro, zwei Euro bleiben bei der Verwaltung. Die Zuhörer erfuhren, dass den Mitgliedsbeitrag von jährlich 30 Euro für Schüler Sponsoren übernehmen. Gymnasiasten aus dem Raum Kemnath wollten wissen, ob es so eine Gemeinschaft auch in ihrem Bereich gibt. Gottsche verneinte dies.