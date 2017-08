Als Gaukler und Jäger eines verschollenen Schatzes und als Sportler betätigten sich mehr als 100 Kinder zwischen Rußweiher und der Burg Hohenberg an der Eger. Auch die zweite Woche der Ferienfreizeit von Learning Campus im Vierstädtedreieck ließ keine Wünsche offen. Die 16 Betreuer um Erlebnispädagogen Guido Kanitz setzten ein Programm um, das die Kinder herausforderte. Angesagt waren Spiele und Aktionen.

"Als Team auf Spurensuche" lautete die Vorgabe für Burg Hohenberg. Eine alte, geheimnisvolle Karte wies den Kindern den Weg und machte sie zu Jägern eines verschollenen Schatzes. Ziel war die Tür der magischen Schatzkammer. Doch nur wer den Zauberschlüssel in der Hand hielt, konnte über die Schwelle treten. Auf der Suche nach den wertvollen Hinweisen war von den Jägern auch eine Mutprobe gefordert: Sie mussten sich an der Burgmauer abseilen. Dabei steigerten sich Selbstwertgefühl und Vertrauen auf die sachkundigen Betreuer. Helm, Klettergurte, neues Seilmaterial und beruhigender Zuspruch ließen schnell mögliche Bedenken schwinden."Verschollenen Schätzen" gingen die Kinder auch am Rußweiher nach. Die Wasser-Sand-Spielzone wurde zum Goldgräberparadies. Die Betreuer hatten vorgesorgt und im Sand unzählige Nuggets versteckt. Mit Sieben ausgestattet fühlten sich die kleinen "Schürfer" wie ihre großen Vorbilder einst am Yukon-River.Zum abwechslungsreichen Programm gehörten auch Ballsportarten, Laufspiele, Mutbeweise im Hochseilgarten im Stadtwald und die vielen Stationen des Vielseitigkeitsparcours im Mehrgenerationenpark am Eschenbach-Graben. Wenn auch einige Stationen zunächst "zweifelhaft" erschienen, motivierte das Gemeinschaftserlebnis und gab Anlass, vermeintliche eigene Grenzen auszuloten. Weniger anstrengend aber nicht minder begeisternd war die Zeit, während der sich die Kinder als "Gaukler und Vagabunden" fühlen durften, und es schließlich hieß: "Vorhang auf für Zaubertricks und Zirkusabenteuer."Und bei allem begeisternden Tun kam das leibliche Wohl nicht zu kurz. Vollverpflegung und Getränke verhinderten jegliches Schwinden von Kraft und Energie. Das Gelände des Sportclubs erwies sich erneut als ideales Zentrum für alle Angebote und als gut erreichbare Schalt- und Anlaufstelle für Eltern, Bustransfer und Betreuer.