(gpa) "Wir bitten dich voll Vertrauen, du mögest unsere Wallfahrt zu deinem Gnadenbild mit deiner Gnade und deinem Segen begleiten." Dieses Gebet und der Pilgersegen, den Pfarrer Paul Ezenwa um sechs Uhr früh in der Bergkirche den 75 Teilnehmern gab, waren der Beginn der Wallfahrt. Nach dem Bustransfer nach Pegnitz begann dort die eigentliche Fußwallfahrt nach Gößweinstein.

"Führe mich zu deinem Sohne, Mutter, liebste Mutter mein, der da sitzt auf einem Throne, lass mich dir empfohlen sein. Vergiss mein nicht, das ist meine Bitt, o Maria verlass uns nicht" war eines der Lieder, das auf dem Pilgerweg durch Wiesen und Felder gesungen wurde. Nach der Ankunft in Gößweinstein besuchten die Pilger die Basilika.Der Nachmittag begann zusammen mit den Wallfahrern aus Drosendorf und der Maiandacht an der Mariengrotte, dann wurde als Abschluss des Tages der Kreuzweg gebetet. Früh Aufstehen mussten die Wall- fahrer am Sonntag, um 4.30 Uhr begann die Wallfahrermesse in der Basilika, die Stadtpfarrer Thomas Jeschner mit den Eschenbacher und Kirchenthumbacher Pilgern feierte.Traditionell legten Eschenbachs Pilger vor der Heimkehr im Nachbarort eine letzte Pause ein. Dort wurden sie von Ruhestandspfarrer Helmut Süß begrüßt, der ihnen für das letzte Teilstück des Wegs nach einer kurzen Andacht den Segen mit der Monstranz gab.Er ließ es sich auch nicht nehmen, die Wallfahrer nach Eschenbach zu begleiten. Traditionell wurden die Pilger am Bildstöckl begrüßt, wo immer der verstorbenen Wallfahrer gedacht wird. In diesem Jahr galten die Gebete vor allem Willi Trummer, für den die Pflege des Marterls Zeit seines Lebens ein Herzensanliegen war. Von Stadtpfarrer Thomas Jeschner, Pfarrer Paul Ezenwa, Ministranten sowie vielen Angehörigen geleitet, zogen die Wallfahrer in die Bergkirche, wo ihr Pilgern begonnen hatte. Dort bedankte sich der Stadtpfarrer bei Pilgerleiter Herbert Körper für die Vorbereitung der Wallfahrt. Besonders lobte Jeschner die Musiker, die nicht nur ihre Instrumente schleppen, sondern auch noch spielen mussten. Mit dem sakramentalen Segen endete die diesjährige Wallfahrt nach Gößweinstein.