Vermutlich im Vorbeifahren beschädigte ein Unbekannter am Freitagmorgen einen parkenden Astra am Karlsplatz. Wie die Eschenbacher Polizei meldet, wurde das Gehäuse des Außenspiegels am Astra beschädigt, der Schaden soll bei 500 Euro liegen.

Gegen 7 Uhr hat der 62-jährige Geschädigte seinen Opel laut Polizei in einer Längsparkbucht abgestellt. Als er gegen 11.45 Uhr zum Auto zurückkam, bemerkte er an der Fahrerseite den Schaden. Der Verursacher war verschwunden, ohne sich darum zu kümmern. Die Polizei Eschenbach bittet Zeugen, sich zu melden, Telefonnummer 09645/92040.