Es ist das älteste Ehrenamt: Das Amt der "Grenzschützer". Keine Uniform, kein Fernglas keine Schusswaffe, kein Spürhund - und doch genießen Feldgeschworene Respekt und hohes Ansehen.

Immer unter Aufsicht

Gemeinden profitieren

Abseits des Rampenlichts üben sie ein Ehrenamt aus, das es schon vor 700 Jahren gab. Sie sind in Bayern Hüter von über 80 Millionen Grenzzeichen: die Feldgeschworenen. Sie markieren Grundstücke, bringen Grenzzeichen ein, beraten Grundstückseigentümer und schlichten auch heute noch manchen Streit um Grundstücksgrenzen.Auf nur noch zwei dieser unverzichtbaren, ortskundigen und anerkannten Vertrauenspersonen kann die Stadt Eschenbach bauen. Umso wertvoller sind Max Hesl und Heinz Jantschik für die Kommune und für das Amt für Digitalisierung, Breitband und Vermessung, wie die Fachbehörde heute heißt.Hesl ist fast ein Viertel Jahrhundert als Feldgeschworener tätig. Vertraut ist ihm das Amt aus vielen Beobachtungen und Unterhaltungen mit ehemaligen Vermessungshelfern. Nach dem altersbedingten Ausscheiden aus dem Dienst der Bundeswehrverwaltung heuerte Hesl auf Wunsch des damaligen Bürgermeisters Robert Dotzauer zum Zeitvertreib, wie er sagte, bei der Stadt an. Bestellt wurde er offiziell vom Stadtrat in ein Ehrenamt auf Lebenszeit.Zu fünf bis zehn Einsätzen im Jahr wird er gerufen, schätzt Hesl. "Das kommt immer auf die Bautätigkeit und die Zahl der Grundstücksgeschäfte an." Nie vergessen wird der heutige Obmann der Feldgeschworenen die Vermessungsarbeiten auf dem Netzaberg. "Da waren auf mehr als zwei Quadratkilometern Fläche 832 Häuser, ein riesiges Grünflächenareal und fast 20 Kilometer Siedlungsstraßen einzumessen." Die Arbeit des Feldgeschworenen-Obmannes steht unter Eid. An diese Verpflichtung erinnert sich Hesl noch genau. Dann legt er Hand an einen Granitgrenzstein im Bereich der Flur Stegenthumbach. Dort sind ein Waldgrundstück und eine Zuwegung auf Hinterlieger-Flächen zu vermessen. Mit dabei ist Heinz Jantschik. Der ehemalige Vorarbeiter des städtischen Bauhofes ist seit sieben Jahren im Amt. "Damit es in der Rente nicht langweilig wird." Beide Männer sind Idealbesetzungen, lobt Diplom-Ingenieur Joachim Gesierich.Der stellvertretende Amtsleiter des Weidener Vermessungsamtes hält große Stücke auf das Duo. Zuverlässigkeit und Diskretion, handwerkliches und technisches Geschick, alles was zu einem Feldgeschworenen gehört, verkörpere das kleine Team vorbildlich, betont der Geometer. Während Gesierich am Dienstfahrzeug über Satellit die Vermessungsdaten ausliest, packen die Feldgeschworenen zu. Zur Abmarkung gehört das genaue Setzen der Grenzsteine.Auf Wunsch von Grundstückseigentümern, etwa so zu messen, dass es auf die Seiten des Antragstellers hängt, wird genauso reagiert, wie es gemeint war: mit einem Augenzwinkern. Darauf achten neben den Feldgeschworenen auch weitere Mitarbeiter der Vermessungsbehörde. Auch als Aufsichtspersonen verstehen sich die Feldgeschworenen. Nur in Anwesenheit der ehrenamtlichen Amtsträger dürfen Grenzsteine tiefer oder höher gesetzt werden. Auch schiefe oder lockere Grenzpunkte dürfen nur im Beisein eines Feldgeschworenen gesichert werden. Die Wurzeln für das Amt reichen bis in das 12. Jahrhundert zurück. Je nach örtlicher Gegebenheit wurden bis zu sieben geachtete Männer - die sogenannten Siebener - für Grenzfeststellungen beauftragt. Mit geheimen Zeichen, dem Siebener-Geheimnis, sicherten sie die Steine. Eine Tradition, die im modernen Vermessungswesen mit Satellitenortung und Computer-Technik nun Geschichte ist. "Anstelle der Landkarten der Herrscher bilden heute Geodaten das Land ab", erläutert Gesierich.Auch auf Handy und Smartphone, in Navigationsgeräten oder bei der Berechnung von förderfähigen Flächen in Naturschutz und Landwirtschaft leisten die Geodaten der Vermessungsverwaltung unschätzbare Dienste und seien flächendeckend verfügbar. Auch die Kommunen gehören zu den Gewinnern der neuen Datentechnik. Als Planungsgrundlagen seien die amtlichen topographischen Karten für kommunale Körperschaften unverzichtbar, betont der Geometer. Auch die Bürger können sich informieren. Gesierich verweist auf die für jedermann online zugänglichen Daten im Bayern-Atlas.