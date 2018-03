Flohmarkt-Team verteilt Ostergeschenke

Alles muss weg: Bei der Aktion des Flohmarkt-Teams in der Aula der Markus-Gottwalt-Schule herrschte Schlussverkaufsstimmung. Drei Wochen später durften sich in der Kindertagesstätte sechs Begünstigte freuen, denn der Erlös des Flohmarkts wurde ausgeschüttet. Die Kuverts enthielten insgesamt 1500 Euro. Viele Helfer und Anbieter hatten das Geld erwirtschaftet. Sie hatten eine kleine Teilnahmegebühr entrichtet und zehn Prozent des Verkaufserlöses der Flohmarkt-Kasse überlassen. Den Flohmarkt-Topf "fütterte" auch die Kuchenabteilung. Dort war nach dem Gedränge in der Aula und den Fluren Entspannung angesagt gewesen. Getränke sowie 42 gespendete Kuchen und Torten hatten zum Durchschnaufen und Ratschen verlockt. Der Großteil des Geldes ging wie üblich an den Kindergarten. Über den Rest freuten sich die Elternbeiräte von Förderschule, Markus-Gottwalt-Schule und Waldkindergarten, die Offene Ganztagsschule an der MGS und die Mutter-Kind-Gruppe. Der nächste Flohmarkt ist für den 22. September angekündigt. Bild: rn