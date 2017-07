Frohsinn im Truppenübungsplatz auf Spurensuche

Es waren einst mit Leben erfüllte Orte mit Kirchen, Wirtshäusern, Geschäften, Bauernhöfen und Handwerkern. 1938 ist alles der Erweiterung des Truppenübungsplatz Grafenwöhr zum Opfer gefallen. Die Bewohner hat man "aus- und umgesiedelt", Orte wie Pappenberg, Hopfenohe und Haag verschwanden von der Landkarten. Geblieben sind nur Mauerreste und überwucherte Ruinen. Das Erinnern an einstige Heimatorte war Ziel der auf vielfachen Wunsch von der Gesellschaft "Frohsinn" angebotene Rundfahrt durch den Truppenübungsplatz mit Reisebegleiter Stabsfeldwebel Christopher Dippel. Da gerade kein Schießbetrieb war, konnte in dem nach dem Weltkrieg jahrelang Zivilpersonen verbotenen Gebiet aufgelassenen Dörfern wie Pappenberg und Stegenthumbach sowie dem Friedhof der Ortschaft Haag ein Besuch abgestattet werden. Für ein Gebet hielt man auch an der Wolfsschützenkapelle. Das US-Südlager Vilseck war eine weitere Station auf der Fahrt. Der Schlatterweiher und Stegenthumbach, 1946 in den Übungsplatz eingegliedert, waren einigen Mitreisenden aus eigenem Erleben noch in Erinnerung. Abgeschlossen wurde diese Tour in der Netzaberg-Siedlung. Da viele Wünsche auf Teilnahme an dieser Fahrt nicht erfüllt werden konnten, kündigte Dromann an eine weitere Übungsplatz-Tour im Herbst durchzuführen. Bild: gpa