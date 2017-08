Geburtstag mit Primzahlen

Jahrzehntelang verteilte Werner Höppel Noten und Zeugnisse. Zum 80. Geburtstag benoteten ihn zwei Polizeibeamte.

Als Vorsitzende der Siedlergemeinschaft erteilten ihm Marcus Gradl und Karlheinz Krist die Note "hervorragend" und ernannten ihren Ex-Vorsitzenden zum Ehrenvorsitzenden der Siedlergemeinschaft Eschenbach. "Krönungsstätte" war das Hotel "Rußweiher". Neben vielen Familienangehörigen, Freunden und Nachbarn waren auch Bürgermeister Peter Lehr, Pfarrer Thomas Jeschner und Karl Härtl, der Nachfolger des Jubilars als Leiter der Realschule Kemnath, zugegen.Lehr sprach von drei Schnittstellen, an denen sich sein Leben und das Höppels kreuzten. Er erinnerte an die Schulzeit, "bei der der Lehrer Höppel dem Schüler Lehr wertvolles Rüstzeug für das weitere Leben mit auf den Weg gab". Zweite Begegnung war der "Eintritt des Bürgermeisters in die Siedlergemeinschaft". Lehr blickte auf die Arbeit der Siedlergemeinschaft, besonders bei der Pflege des Kinderspielplatzes, zurück. Als letzte und wichtigste Schnittstelle nannte Lehr die Zusammenarbeit beim Bau des Mehrgenerationenparks, "bei der die Siedlergemeinschaft von Beginn an in die Planungen zum Umbau der Anlage eingebunden war". Lehr bedankte sich für Höppels 33-jährige Tätigkeit als Vorsitzender der Siedlergemeinschaft.Begleitet von Konrad Nickl unternahm Josef Rupprecht in Gedichtform eine kulinarische Weltreise. Als "tollen Menschen und hervorragenden Nachbarn" charakterisierte Hans Kohl in Liedform den Jubilar. Locker und unterhaltsam ließ Sohn Heinz Werner das Leben des Vaters in einer Bilderreise Revue passieren.Höppel wuchs mit Schwester Gertrud bei den Eltern Maximilian und Kreszentia in Rudering bei Passau auf. Im großen Garten des Einfamilienhauses zog er bereits als Kleinkind Sonnenblumen auf. Nach der Grundschulzeit führten Besuche der Oberrealschule Passau und der Wirtschaftsoberrealschule Regensburg zum Abitur. Von 1957 bis 1961 folgten in München und Würzburg Studienjahre der Wirtschaftswissenschaften und der Geografie. Nach Referendarzeiten an Mittelschulen in Gerolzhofen, Nabburg und Wasserburg wurde der junge Lehrer 1963 an der Mittelschule Kemnath "sesshaft". Er stieg 1979 zum Konrektor und 1991 zu deren Schulleiter auf und trat 1997 in den Ruhestand. Seit vielen Jahren engagiert sich Höppel als Kassier beim Verein der Briefmarkenfreunde.Sein technisches Interesse und Talent hatte mit fünf Jahren böse Folgen. Beim Untersuchen der Zahnräder einer Häckselmaschine verlor er zwei Glieder des rechten Zeigefingers. Seine Frau Helga, geborene Lutz aus Eschenbach, lernte er bei der Ferienbetreuung von Schulkindern des Stadtjugendamts Regensburg kennen. Zwei Söhne und zwei Enkel betrachtet er als "Geschenk Gottes" und ist dankbar dafür, "dass ich noch oben und unten intakt bin, noch Auto fahren und hinter dem Rasenmäher nachlaufen kann".Zu seinem Geburtstag erinnert sich Höppel an seinen Mathematiklehrer, der den Schülern das Sieb des altgriechischen Gelehrten Eratosthenes beschrieb, in dem alle Primzahlen hängen blieben - sein Geburtsdatum: 29 - 7 - 19 - 37.