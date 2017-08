Gegen Wildpinklerei: Toilette hilft

Ein Herz für Anlieger und Brummifahrer zeigt die Stadt. Sie ließ in der Industriestraße in Eschenbach eine Toilette aufstellen. Anlass waren die Brummifahrer, die seit längerer Zeit die breiten Straßenzüge im Gewerbegebiet "Am Stadtwald" für ihre vorgeschriebenen Ruhepausen nutzen. Anlieger und Landwirte klagten zunehmend über deren "Hinterlassenschaften". Bürgermeister Peter Lehr wirkte daher in Absprache mit dem Stadtrat diesem Missstand entgegen.