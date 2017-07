German Hans bricht wieder nach Zubza auf

Hans Rupprecht bereitet sich auf seinen dritten Aufenthalt als Entwicklungshelfer auf dem indischen Subkontinent vor. In der Station Zubza der Don-Bosco-Salesianer wird er sich elf Wochen lang in der Kinder- und Jugendarbeit einbringen und neue Impulse für die Feldarbeit der Dorfbewohner setzen.

Info Hans Rupprecht (Birschlingweg 4) nimmt gerne wieder Messstipendien für die Don-Bosco-Station mit. Abgabe auch bei Petra Rupprecht im Getränkemarkt/Poststelle Ziegler. Geldspenden : Don-Bosco Mission, IBAN DE 92 37060193 0022378015, Verwendungszweck IND 15-116 ZUBZA. Für Spendenbescheinigungen Name und Anschrift des Spenders angeben.

Er hat es sich bei seinem dritten Aufenthalt zum Ziel gemacht, den tristen Kindergarten dort "aufzumöbeln". Der bisher genutzte Raum ist spartanisch eingerichtet und vermittelt einen tristen Eindruck. Rupprecht hat bereits vor Wochen zwei große Pakete mit einem umfangreichen Sortiment an pädagogischen Spielsachen nach Zubza versandt. Sie sollen der Grundausstattung des Kindergartens dienen.Im Sommer 2016 wurde in Zubza mit einem feierlichen Zeremoniell der "Children's Park Eschenbach" eröffnet. Nach dem Segen durch Father Joseph stürmten damals mehr als 600 Kinder an die Spielgeräte. "Trotz des Andrangs gab es keinen Streit", erinnert sich Rupprecht. "Nur glänzende Kinderaugen, die das erste Mal in ihrem Leben rutschen, schaukeln oder wippen durften." Nun will er den von ihm geplanten und konzipierten Spielplatz erweitern und ergänzen. Dafür erhielt er bereits im Oktober vergangenen Jahres vom Katholischen Frauenbund Speinshart eine Spende von 300 Euro. Weitere Organisationen der Umgebung schlossen sich an.Zu installieren gilt es einen neuen 20 KV-Generator. Er wird künftig die fünf Einrichtungen der Salesianer-Station mit elektrischem Strom versorgen: Schule, Kloster, Kirche, Novizen- und Schwesternunterkunft. Der bisherige mehr als 40 Jahre alte Generator schaffte nur stundenweise eine "flackernde" Stromversorgung einzelner Einrichtungen. Die Finanzierung übernahm dank Erzbischof Dr. Ludwig Schick die Erzdiözese Bamberg.Nach dem Ende der Regenzeit haben Dorfbewohner und Internatsschüler Reis in den Hangparzellen angebaut. Nach dessen Ernte wird der ehemalige Küchenmeister der Bundeswehr die Dorfbewohner zum Gemüseanbau anleiten. Saatgut dafür erhielt er vom Lagerhaus Schloderer. Weitere Geld- und Sachspenden der Eschenbacher Unterstützer gehören ebenfalls zum "Marschgepäck" für den Entwicklungshelfer.Zubza im Nagaland ist eine entlegene Bergregion an den Ausläufen des Himalaya, dort leben Völker immer noch isoliert.