"Ich geb Dir fünf Euro, steig aus und nimm den Bus." Dieser böse Spruch der Fahrlehrer kam Heinz Reißenweber nie über die Lippen. Vielmehr war er für Tausende von Fahrschülern ein Segen auf allen Wegen. Am Karsamstag feierte der langjährige Fahrschullehrer seinen 80. Geburtstag.

Gebürtiger Oberfranke

Lust am Kochen und Malen

Zirka 4000 Führerscheinanwärter bestätigten dem fränkelndem Oberpfälzer viel Einfühlungsvermögen bei den Fahrstunden, über die der temperamentvolle Pensionär viel Abenteuerliches berichten kann.Der Jahreskalender wollte es, dass Heinz Reißenweber ausgerechnet am Karsamstag mit viel Witz und Humor, die den geselligen Zeitgenossen schon immer auszeichneten, die Vollendung seiner 80 Lenze feierte. Im Gasthaus Schmid in Tremmersdorf freute sich der Jubilar über eine illustre Schar von Geburtstagsgästen, unter ihnen stellvertretender Landrat und Bürgermeister Albert Nickl (Speinshart) sowie Bürgermeister a.D. Robert Dotzauer (Eschenbach). Beide erinnerten sich noch lebhaft an die Fahrstunden mit dem Jubilar. Auch die Bürgermeister Peter Lehr (Eschenbach) und Jürgen Kürzinger (Kirchenthumbach) sowie der Eschenbacher Ehrenbürger Vinzenz Dachauer verneigten sich vor einem Zeitgenossen, der das Fahrschulwesen in der Region über viele Jahrzehnte prägte.In Grub am Forst im Landkreis Coburg geboren, begann der Oberfranke nach der Schulzeit seine berufliche Laufbahn als Industriekaufmann. Vier Jahre Bundeswehr folgten. Danach suchte Reißenweber nach neuen beruflichen Herausforderungen: Er ließ sich zum Fahrlehrer ausbilden und baute ab 1965 in Eschenbach eine gut gehende Fahrschule auf.Seine Leutseligkeit und sein Verständnis für die Führerscheinbewerber verhalfen dem jungen Fahrlehrer zu einem Kundenboom. Schon bald war der Oberfranke in der Oberpfalz beruflich wie familiär eingegliedert. Unzählige Fahrschüler wünschten sich "nur den Heinz" als praktischen Ausbilder. Auch nach den oft aufregenden Führerscheinprüfungen riss der Kontakt häufig nicht ab. Die "Reißenweber-Bälle" in der Faschingszeit wurden zur legendären Veranstaltungsserie.Auf den sicheren Halt in der Familie mit Ehefrau Rosmarie und den Kindern Pia und Jürgen bauend, engagierte sich Heinz Reißenweber auch für das Gemeinwohl. So übernahm er in den 1980er Jahren für 6 Jahre das Amt des Vorsitzenden der Gebietsverkehrswacht Eschenbach und engagierte sich danach als stellvertretender Vorsitzender. Viele Jahre gehörte Reißenweber auch dem Kirchenvorstand der evangelischen Gemeinde an.Nach gut 40 Jahren im Dienst der Verkehrserziehung übergab Heinz Reißenweber die Fahrschule an Sohn Jürgen. Seitdem kann der Jubilar sich verstärkt seinen vielen Hobbys widmen und beispielsweise der Lust am Kochen frönen. In Erstaunen versetzt viele die künstlerische Ader Reißenwebers: Nicht nur das Eigenheim verwandelte sich in ein Atelier, auch in Ausstellungen waren seine Werke schon zu bewundern. Geschätzt ist Reißenweber außerdem als Videofilmer: Zahlreiche Vereine, Hochzeitsgesellschaften und Geburtstagsjubilare rufen nach ihm, wenn es gilt, besondere Ereignisse in Bild und Ton festzuhalten."Mittlerweile bin ich nur noch Autofahrer und ein 80-Jähriger", merkte Reißenweber in einem humorigen kurzen Rückblick an. Doch auch in diesem Alter mache das Leben mit Hilfe von Doktoren und der Pharmazie Spaß, verriet er und demonstrierte mit einem schwarzen T-Shirt Zuversicht: "Unterschätze niemals einen Mann, der im März geboren ist", war da in weißen Lettern zu lesen.Zur Erheiterung der Gratulanten gab Heinz Reißenweber zu, nur noch Autofahrer in Begleitung seiner Ehefrau zu sein. Das sei im Alter Anstrengung genug. Neben der Familie und der regionalen Prominenz gratulierten auch Freunde und Nachbarn. Persönlich dankten Werner Höppel (Siedlerbund), Martin Danzer (Stadtkapelle) sowie Harald Drobig und Sieglinde Horn (Karten- und Schachverein) für langjährige Vereinstreue.