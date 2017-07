(jma) Es floss Schweiß in Strömen: Am Samstagnachmittag fand am Rußweiher in Eschenbach die 26. Auflage des Volkstriathlon statt. Abteilungsleiter Karl Lorenz sprach am Morgen noch von 72 Teilnehmern, zum Start waren dann noch einige dazugekommen. Um 14 Uhr starteten an die 90 Teilnehmer. Nach einem heftigen Regenschauer, der für eine halbe Stunde andauerte, zeigte sich die Sonne wieder und machte den Teilnehmern keine Schwierigkeiten.

Bürgermeister Peter Lehr gab pünktlich den Startschuss. Der Triathlon begann mit dem Schwimmen. Im Wasser versperrten hohe Wellen die Sicht auf die Bojen. Aufgrund der Wetterbedingungen durfte im Neoprenanzug geschwommen werden. Schon nach den 500 Metern kam der Tagessieger Julian Wohlfart aus dem Wasser, vor seinem ärgsten Verfolger Ralf Preissl. Auch auf der 25 kilometerlangen Radstrecke nach Tremmersdorf, die zweimal gefahren werden musste, blieb Preissl hartnäckig an Wohlfart dran.An einigen Stellen war der Wind so heftig, dass es manche Fahrer fast vom Rad fegte. Auch Wohlfart war betroffen. Im abschließenden Fünf-Kilometer-Lauf hielt er seinen Vorsprung von rund 20 Sekunden und kam in einer Zeit von 01:03:06 ins Ziel. Ralf Preissl machte den zweiten Platz(01:03:28). Dritter wurde Alfred Schwabl (01:07:16). Bei den Damen gewann wie im Vorjahr die Bayreutherin Stephanie Preis vor Sophie Rohr und Silvia Weishäuptl. Preis versprach, auch nächstes Jahr wieder am Rußweiher teilnehmen zu wollen, um dann zum dritten Mal in Folge zu gewinnen.Im Staffelwettbewerb gewann das Team Corona II vor dem TV Vohenstrauß und dem Team "Patella?Runs!". Stadtmeister in Eschenbach wurde Alfred Ritter in seiner Altersklasse. Trotz der teilweise noch nassen Strecke und dem extremen Wind, vor allem zwischen der Holzmühle und Tremmersdorf, vermeldete das BRK Eschenbach keine Einsätze. Auch die Absperrung durch die Feuerwehren aus Eschenbach und Tremmersdorf funktionierten sehr gut. Trotz der Witterungsbedingungen zeigten sich die Veranstalter zufrieden und freuen sich schon auf die 27. Auflage im nächsten Jahr.