Die Zeit auf der Grundschule endet, im Herbst geht's auf's Gymnasium: Bald ändert sich einiges für die künftigen Fünftklässler. Um den Übergang besonders reibungslos zu gestalten, lädt das Gymnasium Eschenbach zur Kennenlernstunde.

In gelöster Atmosphäre begrüßte Schulleiter Dr. Knut Thielsen die 113 Mädchen und Buben mit elterlicher Begleitung in der Aula der Bildungsstätte. "Das Haus ist euch nach dem Tag der offenen Tür und der Schuleinschreibung nicht mehr ganz fremd", stellte der Schulchef fest. Ein weiteres Hineinschnuppern mache den Blick auf das neue Schuljahr in anderer Umgebung noch entspannter. Die neuen Klassenkameraden kennenzulernen und einen Blick in das künftige Klassenzimmer zu werfen, fördere ganz bestimmt die Erwartungshaltung, sagte der Oberstudiendirektor.Spannend war für Kinder und Eltern deshalb die Aufteilung der Neulinge auf die vier Klassen und die Vorstellung der Klassenlehrer, die Studienräte Christoph Renner (5 a), Florian Ackermann (5 b), Andreas Wiesinger (5 c) und Michael Werner (5 d). Auf Sonderwünsche der Eltern antwortete Thielsen mit der Botschaft: "Wir bemühen uns, allen Wünschen gerecht zu werden." Besonders zahlreich waren dabei Anträge zur Unterrichtung in der sogenannten Chorklasse.Isabella Beyer und Thomas Berger, Mitglieder der erweiterten Schulleitung, machten in Vertretung von Unterstufenbetreuerin Susanne Vonhoff Kinder und Eltern derweil mit dem besonderen Service der Schule bekannt. Als Gesprächspartner standen zudem Lotsin Kerstin Schröder und Tatjana Hoff, Leiterin der Offenen Ganztagsschule, bereit. Zum neuen Schulalltag gehört ein zusätzliches Angebot: Zumindest in der Eingewöhnungsphase unterstützen insgesamt 20 Tutoren aus den Klassen 11 und 12 die Neuankömmlinge.Zu Fragen der kostenlosen Ganztagsbetreuung bei einem allerdings kostenpflichtigen Mittagessen verwies Thomas Berger auf Tatjana Hoff als Leiterin der Offenen Ganztagsschule. Hilfreich stehe den Fünftklässlern auch die Schülermitverwaltung (SMV) zur Seite, erklärte er.Das Hineinschnuppern in das künftige Schulleben endete mit einer Einladung zu Kaffee und Getränken. Es bediente das SMV-Team.