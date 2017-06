(rn) Die Polizei, dein Freund und Helfer - so würden die meisten Jugendlichen der Berufsintegrationsklasse der Wirtschaftsschule die Polizisten ihrer Heimatländer Syrien, Afghanistan, Irak, Eritrea oder Gambia wohl nicht beschreiben, die dortige Polizei geht oft mit Gewalt vor, Korruption ist weit verbreitet.

Um zu verhindern, dass mitgebrachte Vorurteile auf die deutsche Polizei projiziert werden, und um den Jugendlichen Ängste zu nehmen, stattete der Jugendkontaktbeamte Martin Behrendt der Eschenbacher Inspektion den Berufsintegrationsklassen einen Besuch ab.Da Behrendt schon viele Projekte zur Gewalt- und Drogenprävention an der Wirtschaftsschule durchgeführt hat, fand er schnell einen Zugang zu den Schülern und es entwickelte sich in angenehmer, zwangloser Atmosphäre ein guter Dialog. Behrendt informierte die Schüler über seine Aufgaben und beantwortete Fragen. Er bot an, die Klasse bei bedarf erneut zu besuchen.