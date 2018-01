Die Beamten der Eschenbacher Polizei fühlten sich an die Geschichte des Michel aus Lönneberga und seinem Kopf in der Suppenschüssel erinnert. "Die winterliche Stimmung passte, und auch die Aufregung der Angehörigen war vergleichbar mit der in der Fernsehserie", vermeldet der Polizeibericht.

Nur ereignete sich der Vorfall nicht in Schweden, sondern im Eschenbacher Ortsteil Netzaberg. Und der Kinderkopf steckte nicht in einer Schüssel, sondern zwischen den Sprossen eines Treppengeländers fest. Weil die Eltern dem Jungen nicht helfen konnten, fuhren sie "dann große Geschütze" auf, wie die Polizei weiter meldet: Feuerwehr, Polizei und Rotes Kreuz eilten dem jungen Mann zu Hilfe. Der Bub blieb unverletzt und bekam seine Kopffreiheit zurück, nachdem die Feuerwehr eine Sprosse aus dem Geländer entfernt hatte.