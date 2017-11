Fünf Pflegegrade statt drei Pflegestufen gibt es seit Beginn des Jahres und eine völlig neue Art der Begutachtung. Im BRK-Seniorenheim Eschenbach zieht der Medizinische Dienst der Krankenversicherung Bayern (MDK) über die neuen Maßstäbe eine positive Bilanz.

Auf Einladung des BRK-Seniorenzentrums und der Frauen-Union informierte Robert Gerl, Teamkoordinator Pflege des MDK Bayern Region Ost, über die Veränderungen in der Pflegebegutachtung. Seine Einschätzung: "Die Begutachtungen sind wesentlich differenzierter, näher an der Lebensrealität der Pflegebedürftigen und werden von den Antragstellern und ihren Familien besser angenommen." Diese Feststellung ergebe sich auch aus den Rückmeldungen der Betroffenen, sagte Gerl.Bevor der Pflegedienst-Experte auf Einzelheiten einging, würdigte er die wesentlich umfangreichere und persönliche Begutachtung. Statt wie früher Hilfebedarf in Minuten abzufragen, stehe jetzt der Grad der Selbstständigkeit des Pflegebedürftigen im Mittelpunkt einer etwa einstündigen Befragung und Beobachtung. Damit orientiere sich der neue Pflegebedürftigkeitsbegriff nicht mehr an den Defiziten, sondern vielmehr an der Lebensrealität der Betroffenen. Jetzt könne deutlich besser in Pflegegraden abgebildet werden, welcher Pflegebedarf notwendig sei. Diese Bewertung teilte auch die Heimleitung des BRK-Seniorenheimes.Manuela Schusser und Pflegedienstleiterin Gabriele Lohner begrüßten die Aufklärung. "Wir beobachten viele Informationsdefizite". Deshalb sei eine Auffrischung über die neuen Leistungsmöglichkeiten, die das Gesetz biete, für Personal und Bevölkerung wichtig. Auch Monika Diertl, Vorsitzende der Frauen-Union, freute sich über die Chance, die Neuregelungen des Pflegestärkungsgesetzes intensiver zu vermitteln.Wie verläuft die neue Pflegebegutachtung? Fortan stand diese Frage im Mittelpunkt des Informationsabends, zu dem sich im Mehrzweckraum des Heimes zahlreiche Interessierte einfanden. Gerl verwies zunächst auf die Antragstellung von Leistungen bei der zuständigen Pflegekasse. Innerhalb weniger Wochen folge dann die Begutachtung durch den MDK. Der geplante Begutachtungstermin werde rechtzeitig mitgeteilt. Er empfahl, beim folgenden Hausbesuch einen Selbstauskunftsbogen zu erstellen, bereits vorhandene Arzt- und Krankenhausentlassungsberichte vorzulegen, die täglichen Medikamentengaben zu dokumentieren und den Tagesablauf des Patienten schriftlich festzuhalten.Deshalb verwies der MDK-Mann auch auf die drei Säulen der Begutachtung: Anamnese, persönlicher Eindruck und Fremdbefunde. "Diese Fakten erleichtern dem Gutachter seine Feststellungen wesentlich", so der MDK-Vertreter. Es folgten Hinweise zur Beurteilung der Mobilität des Pflegebedürftigen, über dessen kommunikativen Fähigkeiten, über die Verhaltensweisen, den Grad der Selbstversorgung und den Umfang zur Gestaltung des Alltagslebens sowie der sozialen Kontakte des Betroffenen. Die Befragung beinhalte auch die Prüfung körperlicher und geistiger Einschränkungen. Darüber hinaus betrachte der MDK außerhäusliche Aktivitäten. Das Besuchsprogramm beinhalte zudem Empfehlungen zu Präventionsmaßnahmen oder zur Beantragung von Heil- und Hilfsmitteln.Zu einer umfangreichen Diagnostik sei der MDK allerdings nicht berechtigt. Das sei Aufgabe der Ärzte, betonte Gerl. Meist handele es sich bei den Mitarbeitern des MDK um examinierte Kranken- oder Altenpfleger. Eine Diagnostik liege im Verantwortungsbereich des behandelnden Mediziners. Gerl erläuterte anschließend Fallbeispiele zur Bewertung der einzelnen Lebensbereiche. Aus diesen Modulen ergebe sich für die Pflegekasse die Einstufung beginnend mit dem Pflegegrad 1 mit 12,5 Punkten bis zum 5. Pflegegrad mit 100 Punkten. Ein schriftlicher Bescheid schließe das Verfahren ab.Der MDK-Sprecher verwies zudem auf die Möglichkeit einer Pflegeberatung durch einen Fachmann der Pflegekasse. Mit dieser Einrichtung biete das Pflegestärkungsgesetz einen weiteren zukunftsweisenden Baustein. Zwar nicht zuständig, aber doch kompetent erklärte Gerl die Pflegeleistungen, beginnend mit den Geldleistungen bei ambulanter Pflege ab dem Pflegegrad 2 in Höhe von 316 Euro, bis zur vollstationären Leistung in Höhe von derzeit 2005 Euro beim 5. Pflegegrad. Meist verbleibe dennoch eine erhebliche Zuzahlungspflicht. Für alle Pflegegrade gelte der Anspruch auf den Entlastungsbetrag in Höhe von 125 Euro monatlich für die Haushaltsführung. Eine rege Diskussion schloss sich an.