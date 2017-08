Trauer und Fassungslosigkeit in Eschenbach. Ein Mitglied des Motorradclubs "Pilots" ist am Samstag bei einem Vereinsausflug tödlich verunglückt. Der 51-Jährige war mit Vereinskollegen in Tirol unterwegs, als er gegen 13.30 Uhr auf regennasser Fahrbahn mit seiner Maschine in einer Kurve wegrutschte. Möglicherweise löste ein gesundheitliches Problem den Unfall aus.

Der 51-Jährige war mit einer zehnköpfigen Oberpfälzer Motorradgruppe von Kössen aus in Richtung St. Johann in Tirol unterwegs, als er in einer leichten Rechtskurve zu Fall kam und in einen Drahtzaun neben der Fahrbahn schlitterte.Das Motorrad rutschte laut Angaben der Tiroler Polizei noch einige Meter weiter, der Fahrer blieb dann in der angrenzenden Wiese liegen. Eine Motorradfahrerin versuchte, den Mann wiederzubeleben, ein Rettungshubschrauber brachte ihn noch ins Krankenhaus nach Salzburg. Doch alle Bemühungen erwiesen sich als vergebens. Die Ärzte im Krankenhaus konnten nur mehr den Tod des 51-Jährigen feststellen.Die "Pilots" brachten den Ausflug nach den Unfall sofort ab. Noch am Samstag verbreitetete sich in Eschenbach die Nachricht vom Tod des Familienvaters. Er hinterlässt eine Frau sowie Tochter und Sohn. Seit mehreren Jahren betrieb der Mann einen Heizungsbau-Betrieb im Eschenbacher Stadtzentrum.