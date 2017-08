Ein Motorradfahrer aus Eschenbach (Landkreis Neustadt/WN) ist gestern gegen 13.30 Uhr in Tirol tödlich verunglückt. Auf regennasser Fahrbahn war er mit seiner Maschine in einer Kurve ausgerutscht.

Der 51-Jährige war mit einer zehnköpfigen Motorradgruppe von Kössen nach St. Johann in Tirol unterwegs, als er in einer leichten Rechtskurve auf nasser Fahrbahn ausrutschte. Er schlitterte gegen einen Drahtzaun neben der Fahrbahn. Das Motorrad rutschte laut Polizeiangaben noch einige Meter weiter, der Fahrer blieb in der angrenzenden Wiese liegen. Eine Motorradfahrerin versuchte, den Mann wiederzubeleben. Ein Rettungshubschrauber brachte den Eschenbacher noch ins Krankenhaus in Salzburg, doch dort konnten die Ärzte nur den Tod des 51-Jährigen feststellen.