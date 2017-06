Lange war es in Sachen Einbrüchen ruhig, nun drängt sich die Problematik mit Macht zurück ins Blickfeld: Zum zweiten Mal im Juni suchten Kriminelle das Eschenbacher Industriegebiet "Am Stadtwald" heim. Ihre Beute ist gering, die Dreistigkeit beim Vorgehen groß.

Schon wieder eine Einbruchserie im Industriegebiet "Am Stadtwald": Zweieinhalb Wochenwaren nun drei Unternehmen nördlich der B470 betroffen. Das bestätigt der stellvertretende Leiter der Eschenbacher Polizeiinspektion, Werner Stopfer, auf Nachfrage unserer Redaktion.Tatsächlich eingestiegen sind die unbekannten Täter in einen Getränkemarkt. Dort brachen sie ein Schließblech und eine Tür auf, um in ein Lager zu gelangen. Von dort zerstörten sie eine Trockenbau-Wand, um ins den Markt selbst vorzudringen. "Informationen über einen Diebstahlschaden haben wir bislang nicht", erklärt Stopfer. Geld konnten die Täter demnach nicht erbeuten. "Es ist aber möglich, dass sie Waren, zum Beispiel Spirituosen, mitnahmen", erklärt der Polizist weiter. Die Untersuchung dazu laufe noch. Der Schaden am Gebäude soll bei 1000 Euro liegen.Nach diesem Einbruch drangen die Täter zumindest auf die Gelände zweier weiterer Unternehmen vor. An einem Autohaus direkt an der Bundesstraße schlugen sie mehrere Bewegungsmelder von der Wand. Den Schaden gibt die Polizei mit 280 Euro an. Weil die Lampen weiter leuchteten, ging es durch einen Zaun zum Nachbargrundstück. Dabei beschädigten sie den Zaun und einen Pfosten.Auf dem benachbarten Grundstück einer Baufirma zerstörten die Täter ebenfalls einen Bewegungsmelder. Am Gebäude stand ein Fenster offen, dennoch warfen die Täter ein Fenster daneben im ersten Stock ein. "Wir gehen davon aus, dass sie testen wollten, ob sich in dem Räumen jemand aufhält", erklärt Stopfer dieses Verhalten. Die Einbrecher hatten mit ihrer Vermutung recht. Tatsächlich wohnt derzeit ein Mitarbeiter der Firma in dem Gebäude. Der Stein traf den Mann durchs Fenster sogar am Fuß. Er eilte zum Fenster und bemerkte noch einen Flüchtende. Dies war laut Stopfer gegen 1.30 Uhr. Den Sachschaden beziffert die Polizei auf 200 Euro. Die Polizei suchte die Umgebung ab, und setzte dafür einen Hubschraubers mit Wärmebildkamera ein. Die Suche blieb erfolglos.Die Ermittlungen hat die Polizei Eschenbach übernommen, bei den acht Fällen von 9. auf 10. Juni liegt die Bearbeitung bei der Kripo. Auch wenn noch keine gesicherten Erkenntnisse vorliegen, gebe es Anzeichen, dass die Fälle in Zusammenhang stehen, es sich um die selben Einbrecher handeln könnte. Dies würde dafür sprechen, dass es sich nicht um sogenannte reisende Täter handelt, sondern um solche, die in der Region leben.Bei den acht Einbruchsfällen habe die Kriminalpolizei umfangreiche Spuren gesichert, Stopfer setzt darauf, dass darunter auch verwertbare sind. Außerdem gebe es bereits Zeugenmeldungen, die in der Nacht zum Montag unbekannte Fahrzeuge im Industriegebiet bemerkt haben. "Wir sind für diese Meldungen sehr dankbar", erklärt Stopfer. Die Ermittler seien dabei, den Hinweisen nachzugehen. Allerdings zeige die Erfahrung, dass dort häufig Lieferanten unterwegs sind, nicht in jedem fremden Auto muss ein Einbrecher sitzen. "Wir gehen aber jeden Hinweis nach." Weitere Zeugen melden sich bei der Polizei in Eschenbach unter Telefon 09645/92040.