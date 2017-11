Seit Jahren laufen Bestrebungen und Anregungen für einen Jugendtreff. Nun gibt es Bestrebungen für die Nutzung der ehemaligen Schützenstube im SCE-Heim.

In der Mitgliederversammlung des Jugendforums informierte Vorsitzende Karoline Forster über ein Schreiben an den Stadtrat. Darin regt Jürgen Schäffler die Einrichtung eines Jugendtreffs im SCE-Heim an und bittet um finanzielle Unterstützung. Weil die ehemalige Schützenstube verschiedene Vorteile bietet, habe der Sportclub bereits seine grundsätzliche Zustimmung erteilt. "Schäffler würde dieses Projekt gerne in Kooperation mit der Stadt verwirklichen", versicherte Forster. Sie gab bekannt, dass über das Schreiben auch die Fraktionen des Stadtrats informiert wurden und eine Beratung und Entscheidung darüber ansteht.Vor den Neuwahlen, die nahezu keine personellen Veränderungen brachten, gab Forster einen Rückblick auf die Aktivitäten und Initiativen des Jugendforums im abgelaufenen Jahr, denen stets Sitzungen mit Jugendleitern vorausgegangen waren. Sie ließ Veranstaltungen zur Planung der Ferienprogramme, zur Drogenverhütung "Need No Speed" und den ersten Jugend-Jam in der SCE-Halle Revue passieren. Die Musikveranstaltung wertete sie als "tolle Gemeinschaftsleistung" und dankte allen Mitwirkenden und Helfern. In der Gestaltung des Oster- und Sommerferienprogramms erkannte sie neben einem Beitrag zur Feriengestaltung auch eine Werbung für den jeweiligen Veranstalter.Matthias Haberberger wickelte die Neuwahlen zügig ab. Bestätigt wurden Vorsitzende Karoline Forster, Stellvertreter Tobias Winkler, Kassier Alexander Scheck und Schriftführerin Angelika Trummer. Mit Janine Hoffmann und Jürgen Schäffler gehören erstmals Beisitzer zur Führungsmannschaft. Kinder und Jugendliche ziehen Nutzen aus einem Großteil des Überschusses aus dem Jugend-Jam. An Thomas Mikolei, den Verantwortlichen des SCE-Soccerteams, übergab Forster aus der Bausteinaktion 150 Euro. Mikolei bedankte sich für den Beitrag zum Gelingen des 80 000 Euro-Projekts und stellte den Zeitplan für das Bauvorhaben vor.Im Ausblick auf 2018 regte Joachim Steppert eine Neuauflage des Jugend-Jams an. Als Termin schlug er den 9. Mai vor und informierte, dass sich Gymnasium, Wirtschafts, Förder- und Musikschule eine "Teilnahme vorstellen könnten". Auch die anwesenden Jugendvertreter standen einer Wiederholung der Musikveranstaltung positiv gegenüber. "Wenn alle Vereine wieder mit zwei bis drei Helfern dabei wären, ist ein Gelingen dieser Party kein Problem und der Abend für Teenager kann stattfinden", zeigte sich Forster überzeugt.Sie wies auch darauf hin, dass 2018 wieder ein Kinderbürgerfest stattfinden sollte. Als möglichen Termin nannte sie den 9. September am letzten Wochenende der Sommerferien. Sie erhoffte sich die Beteiligung und die Mitarbeit der Jugendgruppen und kündigte Gespräche darüber in der ersten Sitzung des Forums im neuen Jahr an.Stadtverbandsvorsitzender Dieter Kies wünschte sich eine weiterhin gute Zusammenarbeit mit der Führungsmannschaft und lobte die in allen Vereinen geleistete wertvolle Jugendarbeit. Neben einer Spende an das Jugendforum sicherte er einen Beitrag der Stadt zur Auflage der neuen Broschüre "Jugendarbeit in Eschenbach" zu.