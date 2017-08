Rezepte für ein langes und gesundes Leben, Luther aus verschiedenen Perspektiven, Sicherheit vor Einbrüchen und vieles mehr erwartet die Gäste der Volkshochschule (VHS) Eschenbach/westlicher Landkreis Neustadt/WN im Herbst-Winterprogramm 2017/18. Geschäftsführerin Angelika Denk verspricht: "Es werden Feste fürs Leben."

Erleben statt referieren

42 Sprachen lernen

Volkshochschulen sind offen für alle. Menschen, die sich weiterbilden wollen, finden hier, wonach sie suchen und was sie brauchen, ganz egal, wie alt sie sind, woher sie stammen oder welche Vorkenntnisse sie mitbringen, sagt Thomas Frankenberger. Der VHS-Vorsitzende ist optimistisch, dass die Bevölkerung das reiche Bildungsangebot des kommenden Herbst-Winter-Semesters nutzen wird. "Volkshochschule ist frei und vielseitig, die Teilnehmer kommen freiwillig, und sie begeistern sich im Erwachsenenalter für das Lernen." Auch daran erinnert Frankenberger.Garanten für diese schöpferische und konstruktive Atmosphäre entdeckt Geschäftsführerin Angelika Denk bei allen Akteuren. Kursleitungen, ehrenamtliche Betreuer der Zweigstellen und die VHS-Geschäftsstelle bilden ein starkes Team, betont bei der Vorstellung des 61-seitigen Programmheftes die VHS-Chefin. Ab Freitag, 8. September, liegen die Informationen in gedruckter Form vor. Zu entdecken sind die bunten Broschüren in vielen Geschäften und in den Geldinstituten des VHS-Einzugsgebietes. Ab sofort ist die Anmeldung zu den Veranstaltungen möglich. Informationsmöglichkeiten bieten die Homepage der VHS und eine VHS-App, die Abfragen und Kursanmeldungen per Smartphone bietet.Als besonders interessant findet Frankenberger Vorträge im Jubiläumsjahr der Reformation, die Länderportraits über Cornwall, Albanien und Tschechien sowie eine Besichtigung der neuen Netzaberg-Chapel. Doch die Programmangebote gehen deutlich über diese Schwerpunkt-Veranstaltungen hinaus. Der Spezialist für Kultur und Bildung glänzt auch im nächsten Halbjahr wieder mit überraschenden Einfällen. Beim Durchblättern des übersichtlich gestalteten Veranstaltungsheftes fällt auf: Man philosophiert nicht - man probiert. Statt referieren heißt es erleben. Yoga für den Rücken, "Deep Work", eine Mischung aus Yoga und Pilates, oder die Trendsportart "Piloxing", die Boxen, Pilates und Tanzen verbindet, wird einfach als Entspannungsmodul geübt.Schon immer ein VHS-Schwerpunkt: die einfache Sprache. Was auch immer interessiert, das VHS-Programm erweckt Neugierde. Truppenübungsplatz-Fahrten, der Besuch von Weihnachtsmärkten, Lesungen zum Welt-Mädchen-Tag, Länderkunde, Politik und Religion, der gesellschaftliche Teil der Veranstaltungen ist gut sortiert. Auch die Tipps zur Einbruch-Sicherung für Haus und Wohnung gehören zu hochaktuellen Themen. Martin Luther kommt im Jubiläumsjahr zu Wort, auch Hinweise zur Optimierung der eigenen Rente werden einen großen Interessenkreis ansprechen. Vorträge über Psychologie und Pädagogik ergänzen das Angebot gesellschaftlicher Vorträge.Auch Reisen bildet. Für die VHS ist es deshalb ein Muss, an den beliebten Studienfahrten festzuhalten. Zur Auswahl stehen unter anderem eine geführte Radwanderung durch Barock, Mittelalter und Steinzeit im Oktober, der Besuch des Balletts "Romeo und Julia" in Pilsen, eine "Luther"-Führung im Germanischen Nationalmuseum Nürnberg und eine Wintersport-Woche in den Brenta-Dolomiten. Weitere "große Sprünge" warten. Die VHS-Radl-Tour 2018 führt in das Kärtner Seenland. Eine Studienreise auf die Inselgruppe der Azoren.Und wo bleibt die Musik? Auch die Musikfreunde erwarten genussvolle Veranstaltungen, zum Teil in Zusammenarbeit mit dem Kulturkreis Pressath. Ein Gitarrenkonzert mit spanischen und südamerikanischen Kompositionen verspricht viel Flair, die Münchner Symphoniker gastieren mit einem Posaunen-Quartett, und auch ein Faschingskonzert steht im Programm. Natürlich darf wieder getanzt werden. Spaß am Tanz für Frauen ab 30 lautet zum Beispiel ein Kurs. Auch ein "Ball Spezial" und ein "Tango-Argentino" werden angeboten. Der Themenblock "Kreatives Gestalten" ist bei so viel Schwung und Temperament nicht weit entfernt.Vielseitig ist zudem das VHS-Sprach-Angebot unter dem Motto "Ich spreche mit der Welt". Ein weitverzweigtes Kurssystem ermöglicht das Erlernen von 42 Sprachen. Die VHS bietet in ihrem Bereich unter anderem Englisch, Französisch, Italienisch, Rumänisch, Spanisch und Tschechisch an. In eine Sprache eintauchen, bedeutet auch, sich mit der Kultur des Landes vertraut zu machen. Mit dieser Zwiesprache bewegt sich die VHS-Gemeinde in die weite Welt hinaus. Immer aktuell sind weitere Höhepunkte. EDV-Kurse stehen in dieser Beliebtheitsskala ganz oben. Vom Computer-Grundlagenkurs bis Word, Excel, Power-Point und digitaler Bildbearbeitung ist für viele immer Interessantes dabei. Auch Smartphone-Kurse sind beliebt.Die großen Renner sind wieder unter der Überschrift der Gesundheitspflege zu finden. Die VHS wirbt mit der Empfehlung, das Wohlbefinden zu steigern und mit Entspannungstechniken die Seele baumeln zu lassen. Eine Fülle von Kursen trägt diesem Wunsch Rechnung. Qi Gong und Tai-Chi, Yoga an allen Werktagen, Aqua-Fitness und Aqua-Zumba, Gymnastik für XL-Frauen, Ganzkörpertraining, Fitnessstunden mit Musik oder die neue Trendsportart Piloxing: Die Auswahl körperlicher Ertüchtigung ist fast unerschöpflich.Natürlich dürfen Angebote für das "Aktiv-Bleiben" für Senioren, Empfehlungen zur gesunden Ernährung und zur Gewichtsabnahme sowie Tipps zum Wohlbefinden bei Essen, Trinken und Kochen nicht fehlen. Auch die "Junge VHS" überzeugt zum Beispiel mit Kletterkursen, Eltern-Kind-Café und Kinderturnen. Als Spezial-Angebot ist die Nachmittagsbetreuung am Gymnasium in der Offenen Ganztagsschule zu sehen.___Weitere Informationen: