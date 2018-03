Nicht größer, sondern besser

Der Eschenbacher Faschingsverein bleibt auf Erfolgskurs. Dass "Rußweiber" und "Ladykracher" sogar für Feiern gebucht werden, spricht für sich. Dennoch fallen in der Jahreshauptversammlung auch ein paar kritische Anmerkungen.

Unvergessen in Wiesau

Mehr Teilnahme erwünscht

Gute Werbung

Etwas neidisch blickte Gardebeauftragte Sandra Mandanici in der Jahreshauptversammlung des Faschingsvereins auf die räumlichen Möglichen in Pressath und Grafenwöhr. "Es gehört sich mal etwas getan für die Vereine, man fühlt sich oft verlassen", erklärte sie.Auch wenn die fünfte Jahreszeit kurz war, blickten die Rußweiher-Narren auf ein erlebnisreiches Vereinsjahr zurück. Vorsitzender Michael König freute sich zudem über das Anwachsen der Mitgliederzahl auf 204. "Mein Bestreben ist es, nicht der größte Verein zu werden, sondern einer der besten zu bleiben", versicherte er. Der Vorsitzende zeigte sich überzeugt, dass das Vereinskonzept passt.Im Rückblick auf das Sommerfest im September bei den "Pilots" gab es viele fleißige Helfer und Spender, die Schweinchen, Getränke, Gebäck und Salate beisteuerten. Beim Rathaussturm mit Zug über den Stadtplatz sowie "Begrüßungszeremonie durch Gips und Liesl" sah König den Verein großartig präsentiert. Den anschließenden Auftritten beim "Scherm-Karl" bescheinigte er sichtbaren Erfolg und ein Ergebnis langen Lernens und Übens.Stadt und Stadtverband dankte der Vorsitzende für die Unterstützung der Veranstaltung. Sein Urteil zum Geschehen fiel knapp aus: "Alles hat super geklappt." Gleiches bescheinigte er dem nur eine Woche später angesetzten "Bunten Nachmittag" für Eltern und Gäste. Da der Fasching 2019 länger dauert, soll es eine längere Pause zwischen den Veranstaltungen geben.Ins Schwärmen kam König beim Rückblick auf den Faschingszug. 27 Wagen und 36 Fußgruppen mit mehr als 900 gemeldeten Mitwirkenden entlockten ihm lobende Worte. "Unser Zug war der größte, beste und schönte Gaudiwurm." Die Teilnahme am Zug in Wiesau kommentierte er mit: "Sie werden uns nicht vergessen". Ein "super Einleben" bescheinigte er ehemaligen Mitgliedern der Jugendgarde, die nun in die Prinzengarde aufgerückt sind. Der Minigarde kündigte er für 2019 die Integration in die Krümelgarde (Grün) an.Für auswärtige Auftritte der Garden hatte die Faschingsgesellschaft stets einen Bus eingesetzt. Ausdrücklich dankte König den Elferräten für die dafür erbrachte großzügige finanzielle Unterstützung, "die der Sicherheit unserer Mädels dient". 77 Tänzer waren Mitgestalter der Saison 2017/2018. Zu ihnen zählte Sandra Mandanici elf Mädchen der Mini-Garde, die bei ihren Auftritten als Bienen einen Tanz zum Lied "Bruttosozialprodukt" gezeigt hatten. Die 13 Mädchen der Krümelgarde hatten wieder einen neuen Gardetanz präsentiert. Als Trainerinnen der Nachwuchsgarden stellte sie Susann Hempel, Martina Schmidt und Rosi Wohlrab vor. "Tanja Höllerl und Andrea Schöcklmann studierten mit zwölf Mädchen der Jugendgarde Garde- und Showtanz neu ein", berichtete die Gardebeauftragte.Eine großartige Choreographie bescheinigte sie Evi Hartmann und Janina Leinhäupl, die Garde- und Showtanz mit der Prinzengarde trainiert haben. Einen neuen Showtanz bestätigte sie auch den 17 "Ladykrachern", trainiert von Britta Grünbauer, Sandra Mandanici, Franzi Prösl und Martina Schmidt. Für die acht Tänzer der "Rußweiber" sind weiterhin Carina Biersack und Lissi Gottsche zuständig. Als Erfolg wertete Mandanici die Auftritte der "Rußweiber" und der "Ladykracher" bei Geburtstagen.In ihrer Rückschau berichtete die Gardebeauftragte von fünf Auftritten, "meist ein Doppelpack" der Mini- und Krümelgarde, von sieben Auftritten der Jugendgarde, neun Auftritten der Prinzengarde sowie sechs beziehungsweise acht Auftritten der "Ladykracher" und "Rußweiber". Sie wünschte sich, dass sich Jugendgarde, Prinzengarde und "Ladykracher" mehr als bisher am Vereinsleben beteiligen. Dem Bericht von Katja Tannreuther war zu entnehmen, dass die Rücklagen der Faschingsgesellschaft durch Aufwendungen für Kleidung und Kostüme gelitten haben. Seitens der Revisoren bescheinigte Klaus Lehl eine vorzügliche Kassenführung.Gesichert ist bereits das Sommerfest am 15. September auf dem Gelände des Motorradclubs. Spendenzusagen gingen bereits für Schweinchen und Getränke ein. Erfreut, dass "ab 11.11. alles hervorragend geklappt hat", zeigte sich Präsident Harald Wohlrab. Er dankte den vielen Sponsoren und wünschte sich eine Unterstellmöglichkeit für den Prunkwagen des Vereins. Für das vielfältige ehrenamtliche Engagement der Vereinsmitglieder dankte dritter Bürgermeister Klaus Lehl. Er sah in der Gesellschaft eine Spitzengruppe, die sehr gut aufgestellt sei und positive Werbung für die Stadt betreibe. Den Tanzgruppen bescheinigte er eine "konstante Weiterentwicklung über viele Jahre hinweg". Verbunden mit dem Aufruf, so weiterzumachen wie bisher, überreichte er dem Verein eine Spende."Ich bin stolz auf euch", verkündete Ehrenpräsident Vinzenz Dachauer. Seine Hoffnung, "bei so vielen jungen Mädchen noch 100 Jahre zu werden", beantwortete die Faschingsgesellschaft lautstark mit einem dreifachen "Vinzenz helau!".