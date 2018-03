Drei Stadträte sollen baden gehen, wenn es nach dem Marktrat aus Kirchenthumbach geht. In Pressath, Grafenwöhr und Eschenbach geht man recht unterschiedlich mit der Nominierung zur Kaltwasser-Grill-Challenge um.

Grillen in der Kälte Woher die Idee zur Kaltwasser-Grill-Challenge stammt, lässt sich nicht klären. Fest steht, dass beim Spiel Vereine und sonstige Gruppen beweisen, dass sie hart im Nehmen sind. Dazu veröffentlicht man auf Facebook einen Film, der die Mitglieder beim Grillen in einem winterlichen Gewässer zeigt, verkündet darin einen Spendenempfänger - und nominiert weitere Gruppen. Die haben dann eine Woche Zeit um zu zeigen, dass kaltes Wasser einem nichts anhaben kann. (wüw)

Man sollte nicht so steif in der Hüfte sein. Markus Gradl, Stadtrat Eschenbach