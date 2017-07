"Sankt Laurentius bleibt mir nahe - und er wird mich begleiten." Das betonte Neupriester Pater Johannes Bosco Ernstberger bei einem feierlichen Gottesdienst in der Stadtpfarrkirche. Auch an seinem künftigen Wirkungsort als Kaplan, der Pfarrei St. Jakob in Cham, gibt es in der Expositur Vilzing eine Laurentius-Kirche. Aber eine Kaplanstelle in der Laurentiuskirche der Nachbarpfarrei des Klosters wäre ihm lieber gewesen, gab der Primiziant freimütig zu.

Die Gläubigen feierten einen altbekannten, freundlichen und leutseligen Neupriester. Nach Priesterweihe, Primiz und Nachprimiz zelebrierte Pater Johannes Bosco auf Einladung von Stadtpfarrer Thomas Jeschner, der ihm auch assistierte, erstmals eine Messe in der Stadtpfarrkirche. Umrahmt von festlichen Gesängen - der Chor der Pfarrei ließ modernes geistliches Liedgut erklingen - wurde der Abendgottesdienst zu einer Demonstration der Zuneigung, die mit dem Einzelprimizsegen des Neupriesters endete.Schon das Eingangslied "Komm her, freu dich mit uns, tritt ein, denn der Herr will unter uns sein" lud zum fröhlichen Feiern ein. Überhaupt: Die Fröhlichkeit als Leitgedanke war das Thema des Abends, heißt es doch auch im Weihespruch des Primizianten: "Freut euch mit den Fröhlichen und weint mit den Weinenden."Dies aufgreifend appellierte Pater Johannes Bosco an die Gläubigen, den Alltag mit Optimismus und gesunder Neugier auszuschmücken. Darunter verstand der Prediger nicht das "Ratschn von Wichtigtuern", sondern die Botschaft des Apostels Paulus: "Freut euch und leidet mit euren Mitmenschen." Nicht mit dem Finger auf die Anderen zu zeigen, sondern mit guten Beispielen voranzugehen, forderte der Neupriester von den Gläubigen. Das Profil dieser Botschaft müsse heißen, sich in seiner Gemeinde aktiv einzubringen. "Öffnet eure Herzen, denn den Fröhlichen und Hilfsbereiten hilft Gott", hieß es im Schlussappell.