In der Woche nach Pfingsten ist Gößweinsteins Basilika Ziel vieler Wallfahrer. Auch Eschenbacher und Kirchenthumbacher pilgern dann zum Heiligtum. Immer dabei ist Herbert Körper.

Vorbereitung Bereits im Januar beginnen die Vorbereitungen mit einem ersten Treffen in Gößweinstein. Mit der Diözese Regensburg ist die Wallfahrtsordnung, Versicherung und mehr zu klären. Auch eine Genehmigung ist nötig, dafür muss der genaue Weg mitgeteilt werden. Da Eschenbachs Wallfahrt in Pegnitz beginnt, ist hierfür das Landratsamt Bayreuth zuständig. Erst dann ist Wallfahrtsleiter Herbert Körper juristisch, "auf der sicheren Seite." (gpa)

Der Wallfahrtsleiter absolviert heuer seine 43. Wallfahrt. 2014 erhielt er den Goldenen Pilgerstab, weil er 15 Wallfahrt hervorragend organisiert hat. Im Interview spricht er über seine Pilger-Erfahrungen.Aus der Gründungszeit ist mir nichts bekannt, ich kann mir vorstellen, dass viele Eschenbacher mit den Kirchenthumbachern gegangen sind, weil die schon länger die Wallfahrt hatten. Beide gehen am Dreifaltigkeitssonntag, dem Hauptfest Gößweinsteins. Irgendwann haben die Eschenbacher sich abgespalten.Definitiv stimmt, dass es zwischen Kirchenthumbachern und Eschen- bachern eine Rivalität gab. Dabei ging es wohl darum, wer die größere Gruppe stellt und sein Bild schöner geschmückt hat. Über Raufereien ist mir nichts bekannt.Natürlich sagen manche: "Bet net so viel, mach mal eine Pause." Ich höre aber auch "Es ist schön, weil wir viel beten, man denkt nicht an den Weg, oder schmerzende Füße".Man fühlt sich erleichtert, es ist geschafft. Wenn man einzieht, gehört das Lied "Aus der Tiefe zu dir rufen, wir bedrängten Kinder dein". Das wird zwar öfters auf dem Weg gesungen, beim Einzug, ist man dafür nur noch dankbar.Das kann man sich nicht aussuchen. Hauptsache, es ist nicht zu heiß. Andere sagen, Regen ist das Schlimmste.Nach einer Mittagspause ist eine Maiandacht an der Grotte, dann ein Kreuzweg. Seit einigen Jahren wird der mit anderen Gruppen gegangen, um sich beim Beten nicht zu stören. Wir machen das mit den Drosendorfern. Deren Kapelle begleitet den Kreuzweg. Bei den Texten wechseln wir uns ab. Nach der Andacht ist Freizeit. Nur ein Teil übernachtet, andere fahren heim. Einige kommen am Sonntag wieder zum Heimgang.So lange ich mitgehe, waren Priester dabei. Die Kapläne Schmidt und Hanauer, auch Pfarrer Uschold und Pfarrer Brolich. Pfarrer Jeschner hat mir versprochen, so lange ich mitgehe, wird er den Wallfahrergottesdienst mitfeiern.Freilich ist es schön, wenn Musiker mitgehen. Sie müssen Instrument und Gepäck tragen. Ich achte darauf, dass nur im Flachen oder bergab gesungen wird,Wir gehen den gleichen Weg, aber hintereinander. In Neuzirkendorf trennen sich die Wege. Wir rasten an der Weißbrunnen-Kirche und nochmal in Kirchenthumbach. Am Dreifaltigkeits-Bildstock wird der verstorbenen Wallfahrer gedacht, dann endet in der Bergkirche die Wallfahrt.Die Wallfahrt beginnt an der Berkirche. Dort können die Busse gut halten und es gibt Parkplätze für auswärtige Wallfahrer. Entscheidend war, dass Pfarrer Jeschner mit der Regelung sofort einverstanden war.Ich führe keine Teilnehmerliste, jeder ist selbst verantwortlich. Wer sich spätestens bei der Wallfahrt meldet, kann geehrt werden. De Urkunden stellt das Pfarramt Gößweinstein aus.Solange mir der Herrgott Gesundheit schenkt, möchte ich noch eine zeitlang mitmachen.