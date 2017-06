Eschenbach in der Oberpfalz : Apfelbach |

Ein Brand in einem Altpapiercontainer in Apfelbach wurde der Leitstelle am Pfingstmontag gegen 13.30 Uhr gemeldet. Die daraufhin alamierte Feuerwehr aus Eschenbach rückte mit 15 Mann und zwei Fahrzeugen aus und löschte den stark rauchenden Container ab.

Durch das Öffnen konnte die Feuerwehr im Inneren noch die restlichen brennenden Papierreste ablöschen. Eine Polizeistreife von der Polizeiinspektion Eschenbach fand zirka 15 Meter vor dem Container bereits angebrannte Papierreste und geht davon aus, dass jemand vorsätzlich den Container in Brand setzte.Wäre der Brand letzte Woche bei den heißen Temperaturen passiert, wäre er durch den gleich angrenzenden Wald nicht so glimpflich ausgegangen.