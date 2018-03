Rettet den Euro

Wie kam es in Europa zur Schuldenkrise? War es sinnvoll, den Euro zu retten? Die Antwort darauf bekommen die Schüler des Eschenbacher Gymnasiums von einem Professor für Volkswirtschaftslehre.

Wenn es leichter ist, Wohlstand durch Transfer als durch eigene Leistung zu erhalten, dann sinkt die Leistungsbereitschaft insgesamt. Professor Gerald Mann

Bei einem Vortrag von Professor Gerald Mann erfuhren die Schüler der Q 12, wie es zur Euro-Krise kam. Mann ist Professor für Volkswirtschaftslehre und Studienleiter an der Hochschule für Ökonomie und Management (FOM) in München, doch an diesem Tag referierte er in der Aula des Gymnasiums anstatt in einem Hörsaal. Grund dafür ist ein Kooperationsprojekt zwischen dem Otto-Hahn-Gymnasium Marktredwitz und dem Gymnasium Eschenbach, das die Hanns-Seidel-Stiftung mit einer Förderung ermöglichte.Mann erklärte den Jugendlichen, warum es im europäischen Raum überhaupt zu der Krise kommen konnte. Die von der Politik als alternativlos vertretene Euro-Rettung ab 2010 betrachtete er dabei kritisch. Laut Mann ist der entscheidende Fehler bereits Ende der 1990er Jahre entstanden, als zu vielen schwachen Ländern die Einführung einer gemeinsamen Währung genehmigt wurde. So konnten wirtschaftlich schwächere Länder wegen einer Abwertung der eigenen Währung ihre Wettbewerbsfähigkeit nicht mehr halten, weil sie eine Verbilligung der Exporte und Verteuerung der Importe nicht mehr tragen konnten.Folglich sah der Referent - wie viele andere Experten auch - die Gefahr auf den Euroraum zukommen, dass es nach einer Gründung einer Währungsunion zwischen unterschiedlich wettbewerbsfähigen Ländern langfristig nur zwei Möglichkeiten gibt: Entweder bricht die Gemeinschaft wegen der unterschiedlichen politische Mittel früher oder später auseinander oder sie wird zur Transferunion, in der die wirtschaftlich stärkeren Staaten für die schwächeren aufkommen. Das Dilemma zwischen Scheitern oder Transfer war laut Professor Mann somit absehbar.Dass im Zuge der Schuldenkrise Griechenlands und anderer Staaten Südeuropas Geld plötzlich keine Rolle spielte und schnell bereitstand, wurde damals meistens so begründet, dass durch den Erhalt der Eurozone "um jeden Preis" Deutschland nach außen wettbewerbsfähiger und stärker werde. Doch laut Mann trifft das genaue Gegenteil zu: "Wenn es leichter ist, Wohlstand durch Transfer als durch eigene Leistung zu erhalten, dann sinkt die Leistungsbereitschaft insgesamt. Eine Staatengemeinschaft wird nur dann nach außen erfolgreich auf den Weltmärkten agieren können, wenn sie im Inneren auf Wettbewerb setzt."Die sauberste Lösung wäre für ihn ein radikaler Schnitt gewesen, der beispielsweise den Austritt Griechenlands zur Folge gehabt hätte. Der damit verbundenen Gefahr, dass dann möglicherweise weitere Schuldenstaaten die Eurozone verlassen hätten und die Zukunft des Euro aufs Spiel gesetzt hätten, wollte man jedoch lieber aus dem Wege gehen: Euro gerettet, Problem aber nicht gelöst. Ein solches braue sich derzeit in Italien zusammen, wo europakritische Parteien auf dem Vormarsch sind. Sollten diese bei den Wahlen gewinnen, wäre laut dem Referenten das nächste Transfergeschenk - diesmal an Italien - nötig. In einer abschließenden Fragestunde stand er den zahlreichen Fragen und Anmerkungen der angehenden Abiturienten aufgeschlossen gegenüber. Unter den Zuhörern fand sich mit Studiendirektor Bernhard Miedl auch ein interessierter Vertreter der Wirtschaftsschule.