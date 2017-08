Mitte September beginnt die neue Saison für die Tischtennisspieler des SC Eschenbach. Bei der Vereinsmeisterschaft konnten sich die Sportler auf die anstehende Punkterunde vorbereiten. 16 Spieler kämpften um den Titel, sie wurden in der Vorrunde in drei Gruppen gelost. Die Gruppen-Erst- und Zweitplatzierten qualifizierten sich dabei für die Endrunde, die Nicht-Qualifizierten spielten die Trostrunde aus, jeweils "Jeder gegen Jeden".

Schon in der Vorrunde stellten die Spieler der ersten Herrenmannschaft ihre Vorherrschaft unter Beweis: Thomas Klösel, Jonas Gottsche, Markus Thurn, Hans-Robert Gottsche und Nicolas Burger qualifizierten sich für die Endrunde. Vervollständigt wurde die Gruppe durch Dominik Schreml. Gespannt wartete man darauf, ob es heuer eine Wachablösung des Abonnementssiegers der vergangenen Jahre, Thomas Klösel, geben wird. Als Geheimfavorit wurde das Eschenbacher Eigengewächs Jonas Gottsche gehandelt. Klösel verlor weder in der Vor- noch in der Endrunde einen Satz oder ein Spiel. Unangefochten holte er sich wieder den Titel des Vereinsmeister und verwies Jonas Gottsche auf den zweiten Platz. Dominik Schreml wurde Dritter.Spektakuläre Ballwechsel und hohes spielerisches Niveau prägten die Endrundenspiele und auch die Trostrunde. Hier zeigte sich die jüngere Garde von der besten Seite und verlangte den Etablierten alles ab. Nachwuchsspieler Rafael Bernhardt setzte sich durch und holte sich mit nur einer Niederlage aus der Vorrunde den Titel des Trostrundensiegers. Wolfgang Traßl hielt die Ehre der gesetzteren Akteure aufrecht und spielte sich auf Platz zwei. Philipp Bayer hielt mit dem dritten Platz die "ältere Konkurrenz" wieder auf Abstand.Den Abschluss der Vereinsmeisterschaft brachten dann die Doppelspiele. Klarer Favorit war hier das Einser-Doppel der ersten Herrenmannschaft mit Thomas Klösel/Jonas Gottsche. Sie holten sich den Titel. Allerdings leisteten im Endspiel Erhard Neumüller/Dominik Schreml Gegenwehr und gaben sich erst im fünften und entscheidenden Satz knapp geschlagen. Sie wurden Zweiter. Wolfgang Traßl/Günter Wagner sicherten sich den dritten Platz vor Albert Ehler/Richard Schäffler.Abteilungsleiter Dieter Sporr hob die zahlreiche Teilnahme und die sportliche Fairness heraus. Verbunden mit der Hoffnung auf eine erfolgreiche Saison 2017/2018 lud Sporr zur Meisterschaftsfeier.